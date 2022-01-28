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澎湖風櫃國小過年節慶 融合中西文化創意發想

中央社 / 澎湖縣28日電

澎湖風櫃國小推動雙語教學，建置英語口說環境，打開偏鄉孩子的一扇窗，師生今天更發表創意發想過年節慶的應景習俗，讓中西文化在生活中交流，非常有趣。

風櫃國小校長林妍伶表示，再過農曆春節到來，學生與外籍老師Gabriel利用假期，發揮創意發想，將國人過年節慶的文化情景，如剪窗花貼春聯、領紅包（壓歲錢）、圍爐團圓飯、廟口舞龍舞獅、以及過年吃魚（象徵年年有餘）、蘋果（平平安安）、年糕（步步高升）、橘子（大吉大利）等等，透過中英文的對話拍成影片，詼諧有趣，來向美國愛荷達州PeaceValley Charter School等世界各地的友人拜年，期祝虎年行大運，新年快樂。

林妍伶表示，去年向教育部申請外籍老師Gabriel教學助理（ETF）駐校，建置英語口說環境，帶動學校雙語課程，甚至連體育課也都利用雙語方式，透過不同的語言，來溝通並瞭解彼此不同的生活環境，厚植外語能力，讓孩子們在生活中說英文並與世界交流，接軌國際。

澎湖風櫃國小自109學年度開始發展雙語教學，推動與美國Peace Valley Charter School簽署合作備忘錄及美國慈濟總會青年的全英語遠距對話交流2項國際交流計畫，繼冬至節慶的習俗後，虎年再製作春節節慶習俗，除提升偏鄉孩子英語能力外，更打開國際新視野。

美國 偏鄉

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