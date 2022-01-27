年菜到宅「虎咱團圓」 雙溪學子喜迎新年

一箱箱有佛跳牆，全雞，滷蹄膀，白蝦，糖果等等年菜，是雙溪高中特別準備給家庭教清苦的學生，今(27)日由雙溪高中校長葉俊士及家長會長林惠玉親自送20桌次數量的年菜及紅包給學生，不方便來學校領取的，就送到學生家中，希望學生能度過一個溫馨豐盛的農曆新年。

雙溪高中校長葉俊士表示，這兩年來因為疫情影響，各行各業皆遭受衝擊，導致學生家中經濟面臨困境。非常感謝新北市政府幸福保衛站的政策，讓孩子們獲得溫飽的滿足；更感謝長久以來，由會長林志銜發起發送年菜的善行，即便他們的孩子都從雙溪高中畢業了，但是讓孩子們過好年的初心仍舊持續不墜。

在發送年菜的過程中，校長葉俊士也提別提醒學生不忘感恩，雙溪高中家長會林惠玉說，她今年第一次參與發送年菜，除了感受到歷屆家長會的用心外也感佩學校優質的辦學態度。

小佳(化名)同學，兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故導致經濟陷入困難。小佳說，平常家中就很難吃到桌菜，即使到了過年也就簡單幾樣菜而已，很感謝學校師長們費心準備，讓我可以跟大家一樣過個幸福的年。