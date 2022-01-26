不想穿睡衣！建中新款運動服投票結果出爐 網友驚：羞恥play

台北市建國中學的冬季運動服被歷屆學生反應外型難看、材質不佳，有學生寧可在冬天受寒或另加衣物，也不願穿上冬季運動服。為改善此問題，建中班聯會於去年11月舉行「冬季運動服徵稿活動」，希望最快趕在今年9月並行販賣新、舊款運動服。近日，建中新款冬季運動服的投票結果出爐，許多網友看到設計後相當驚訝，更直呼「這是什麼羞恥play」。

因材質與外觀問題，許多建中生買了冬季運動服後幾乎都沒穿過，建中班聯會為改善該問題，在去年11月以「設計你心目中的運動服」的口號，開放新款冬季運動服的設計徵稿，共計6組設計作品進入最後票選。投票結果於本月21日出爐，最終由「舞動劍中（建中）」以217票的票數，獲選為新款冬季運動服。

創作者於設計理念中提到，「舞動劍中（建中）」以建中生充滿活力的印象製成，圖中劍士單腳騰空向前衝刺的姿勢，象徵著建中生無限的動能，與自我要求高的精神。另外設計中的雙劍也各有含意，寬劍刻有建中校徽，代表學校的保護和支持，細劍則象徵學生一往無前的銳利突刺，正因兩者相輔相成，建中學子們才能排除障礙，邁向更高處。

「舞動劍中（建中）」以217票獲選為新款冬季運動服。圖／取自建中班聯76屆上行政部門Instagram

新款冬季運動服的票選出爐後，立刻在網路論壇巴哈姆特、PTT掀起討論，網友對新設計呈兩派看法，一部分的人覺得很貼近建中，「好好看，想穿沒機會，可惡」、「有沒有開放一般民眾購買啊？」、「畢業老人可以回去買嗎？」，另一部分則認為有些難接受，「如果是真的，那我就要去嘲笑我建中畢業的朋友了」、「這是什麼羞恥play」、「設計理念快笑死」。

網友們也點出「舞動劍中（建中）」的設計理念應是參考日本輕小說、知名動漫《刀劍神域》中的男主角桐谷和人，該角色在故事中使出招式「星爆氣流斬（現翻譯為：星光連流擊）」，此段畫面因動畫播出後知名度大增，隨後又在網路論壇掀起討論，逐而演變成網路迷因，被動漫迷或鄉民們簡稱為「星爆」或「C8763」，並常搭配「幫我撐10秒！」、「快，還要更快」…等衍生用法。

建中新款冬季運動服因結合動漫元素，而讓許多動漫迷會心一笑，「太星爆了吧」、「穿這身衣服可以多撐10秒嗎？」，但也有人認為不是所有的學生都能接受這樣的設計，「非宅族群有夠可憐」、「這樣會有版權嗎？」。