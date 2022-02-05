預見高雄都心板塊挪移 超前部署打造豪宅區裡的明星小學

編按： 你期待孩子們成為什麼樣的大人？學習，從來不限於課堂課本。設計學習，不只需要老師，更需要愛孩子，相信教育的建築師！台灣校園建築之父——黃建興，以樸實手法、在地材料打造「本土就是國際」的經典校園。打開窗，擁抱在地，每個轉角都融入美感體驗。開啟永續新校園建築，打造五百萬個孩子的快樂學習天地。 黃建興出生宜蘭羅東魚販家庭，自成功大學建築研究所畢業，在錄取率極低的年代，26歲考取建築師執照。從小型公共工程為職涯開場，再到整座校園完整設計規劃，走過篳路藍縷的創業初期、投入九二一震後重建工程、帶動「新校園運動」南向擴展。用專業翻轉制式校園模組，將教育理念、生活體驗、藝術美感融入校園。累積40年建築信念，透過空間、顏色、形象，讓無聲的建築語彙，獻給師生「學習的校園，真正的模樣」。

「凹子底地區在日治時期就有發展，過去多是以農業村落為主，」籌辦龍華國小遷校案的時任校長郭鈴惠說，龍華國小創立於一九七八年，當時學生多半來自附近龍子社區的客家子弟，校園周遭是一片翠綠的稻田，稻米、菱角、甘蔗是主要農作物，孩子們有著無邊無際的生態教室。

民國七○年代後因為都市計畫開始漸漸產生人口移入，龍華國小在這個階段便已發展為頗具規模的指標小學。隨著學生人數不斷增加，校舍早已老舊、校地也沒有空間再繼續增建，加上正在興建的高雄捷運凹子底站出入口就在校園門口，擔心人潮影響教學品質，因此決定在舊校址旁的校園預定地遷校。大部分的校園工程都採分期進行，通常第一期校舍完工後，學生就會遷入，一邊上課、一邊興建後期工程。不過，龍華國小因有舊校舍，師生免於四處「流浪」，是高雄第一座整體校舍完工後才遷入的校園。

建築師對建築的想像不僅僅停留在當下、更要將未來發展納入評估。站在一片荒蕪的基地前，必須在腦海中安排建物排列座向，想像一棟棟建築物完工後人們在其中活動的樣貌，甚至還得推演十年、二十年以後，使用者的特性與行為會不會有所改變。黃建興說，當時龍華國小舊校區已有一定規模，高雄也有數項重大公共工程正在進行，包括高速鐵路選在北高雄的左營落腳，高雄捷運紅線貫穿了南北高雄、龍華國小也緊鄰捷運凹子底站，未來高雄都市核心將自南高雄遷移至北高雄，當人口愈加稠密，龍華國小的學生人數勢必大幅增加。

龍華國小-簍空框景與中庭綠意。圖／天下雜誌提供

踏進校門口的第一秒，就能感受到黃建興的用心。龍之華廣場是刻意設計的退縮帶，只是幾步路的距離，街頭的車水馬龍瞬時被隔絕在廣場之外。面對人口稠密的校園，想要保持通風、採光以及隔音，就要讓各棟建築之間保持足夠的棟距，因此，除了靜態教學區之間的中庭綠地之外，在靜態與動態教學區之間，黃建興設計了一片寬達五十米的廣場，作為區隔與串接的中介空間。

「在龍華國小，我首度嘗試了半戶外大棚架。」考慮到南部濕熱氣候，天氣熱時學生躲太陽、下雨時更要打傘才能穿梭各棟之間，活動空間大大受到限制，黃建興靈光一現，在體育館與專科教室棟之間搭起了棚架屋頂，並以角度不同的木格柵排列，兼顧了隔熱與採光功能，如此一來，無論冬夏晴雨，學生都能盡情悠遊穿梭於活動中心、廣場、圖書室、展示空間之間，創造許多童年的美好回憶。

龍華國小-多功能司令台。圖／天下雜誌提供

「校園內的場館可以互相結合，巧妙創造出不同的使用功能。」張瑞宜說，校園以圖書館作為中心，四周分別是大棚架下的「飛龍廣場」與校門口的「龍之華廣場」，以及面對操場、兼作司令台之用的「月光舞台」。因應不同的活動性質、人數多寡、動靜需求，將這些公共空間彈性組合，不僅功能多元、效果也好。而張瑞宜校長最喜愛的校園角落，則屬於靜態教學區的中庭草地。她說，龍華國小雖然位於都市裡，卻保有珍貴的生態環境。中庭刻意以土丘造型模擬自然環境，搭配小橋流水生態池，不但是孩子們下課時間嬉戲的場合，也吸引了鳥、松鼠等小動物穿梭其中。

天下雜誌出版，《我的孩子都要在這裡讀書》。圖／天下雜誌提供

在校園內走動一二，不難發現，與黃建興其他校園作品相比，龍華國小採用的色調格外清新活潑，走廊上鑲嵌著黃、綠、粉色的彩色磁磚。黃建興說，這確實是刻意設計！原來，因為龍華國小班級數量太多、剛從幼兒園升上國小的低年級學生恐怕會有找不到教室的困擾，因此，他以班群概念出發，用不同顏色的磁磚來做區隔，就算小朋友識字不多、只要認顏色也能順利找到自己的教室所在。

「建築師看起來很酷，但是設想到的細節都很貼心呢！」郭鈴惠說，黃建興站在使用者角度思考而提出的另一項建議，就是將幼兒班獨立為幼兒園，擁有獨立出入口與獨立建築，讓不同年齡的孩子在校園中擁有屬於自己的愜意空間，家長接送時，也不至於動線混亂。

將一所歷史悠久的學校搬遷至新址，卻還要保有、發揚原先的歷史精神，難度可不遜於籌設新學校。奠基在昔日滿滿的記憶之上，黃建興的前瞻遠見打造出嶄新亮麗校園空間，如同走進校門第一眼就能瞧見的挑高鋼構柱，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，為遷校後的龍華國小寫下七彩繽紛的新頁。

龍華國小-中庭。圖／天下雜誌提供

本文摘自天下雜誌出版，《我的孩子都要在這裡讀書》，作者：游苔