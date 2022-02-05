你期待孩子們成為什麼樣的大人？透過建築體驗教育與生活的最佳融合

編按： 你期待孩子們成為什麼樣的大人？學習，從來不限於課堂課本。設計學習，不只需要老師，更需要愛孩子，相信教育的建築師！台灣校園建築之父——黃建興，以樸實手法、在地材料打造「本土就是國際」的經典校園。打開窗，擁抱在地，每個轉角都融入美感體驗。開啟永續新校園建築，打造五百萬個孩子的快樂學習天地。

黃建興出生宜蘭羅東魚販家庭，自成功大學建築研究所畢業，在錄取率極低的年代，26歲考取建築師執照。從小型公共工程為職涯開場，再到整座校園完整設計規劃，走過篳路藍縷的創業初期、投入九二一震後重建工程、帶動「新校園運動」南向擴展。用專業翻轉制式校園模組，將教育理念、生活體驗、藝術美感融入校園。累積40年建築信念，透過空間、顏色、形象，讓無聲的建築語彙，獻給師生「學習的校園，真正的模樣」。

求學是每個人都會經歷的重要階段，校園設施不僅影響學生的學習成效，更是塑造人格、建立群體觀念的重要場所。一個國家想要打造什麼素質的人民？一所學校想要展現什麼樣的教育理念與辦學方針？都可以從校園空間的規劃看出端倪。因此，教育家與建築家如何通力合作、打造出最符合當今社會需求的校園建築，一直是世界各國建築領域的重要設計課題。

在什麼樣的校園內學習對孩子才是最好的？歐、美從一九九○年代開始推動永續校園，如今世界各國多半認同，能夠從經營資源、校園建築來達到永續性的校園，能帶給孩子最好的學習效果與環境教育。美國建築界權威組織美國建築師協會（American Institute of Architects，AIA）轄下的教育委員會主席John Dale就曾指出，一座好的校園建築應該與環境、社區有所連結。

過去傳統校園多半較為重視室內的學習空間，然而戶外的學習場域與室內的教學環境對孩子來說同樣重要，如果老師們能夠根據教學情境自由選擇兩種不同氛圍的空間，將更可以讓孩子體驗全面的環境關係。更重要的是，校園建築應該隨著社會文明變遷而與時俱進，在網際網路發達的時代，孩子們獲取知識的方式更加多元，因此，教室的用途也應該鬆綁，採用更多科技設施，增加學生與老師之間互動討論的深度、培養孩子獨立研究的能力。

教育部在二○○三年啟動「永續校園推廣計畫」，但民間對於當代校園建築的反思並不遜於國際發展腳步。成功大學建築系教授邱茂林認為，在一九八○年代之前，台灣的小學校園仍被禁錮在僵硬教育制度的模式中，環境與教學空間品質僅止於「量」的增加、不見「質」的提升。直到一九九○年代，宜蘭地區開始有規模的校園整建計畫、將中央撥給宜蘭的校園建設預算集中運用，針對重點校園進行整體性規劃，嘗試了許多當時非主流的構想，像是保留校園內的老樹、向社區開放校園空間⋯⋯等，這些嘗試在台灣教育界與建築界掀起一陣討論：「為什麼我們不能有這樣的校園？」

一九九九年的九二一大地震雖然摧毀了全台數百所校園建築、釀成人間悲劇，但也賦予台中、南投校園重生的契機。「這些新穎的小學校舍設計，塑造了新氣象，形成『新校園運動』。」邱茂林在著作《新瓶裝舊酒：談小學設計》中提到，九二一地震後重建的校園，多半能突破傳統校園配置格局，尊重基地本身條件與周遭環境之間的關係、並重視校園與鄰近社區之間的對話，內部配置上，將校園視為孩童第二個家，強調生活化與永續生態。這批投入新校園運動的台灣中生代建築師，秉持為下一代蓋一所好學校的理念，帶著理想與創意，從宜蘭到中台灣與其他地區，創造出新的發展模式，也奠定台灣當代校園建築的風貌。黃建興就是將宜蘭經驗散播至全台各地的中生代建築師之一。

出身宜蘭貧寒魚販家庭，靠著知識的力量自成大建築研究所畢業，在錄取率極低的年代，他二十六歲便考取建築師執照、回到故鄉創業。黃建興一步一步從小型公共工程開始做起，逐漸有能力規劃設計整座校園，他並擔任宜蘭縣都市計畫委員，參與當時宜蘭縣長陳定南推動的校園整建運動，多年下來，宜蘭有近三分之一的學校建築由他的團隊操刀規劃設計，足見他在宜蘭深耕的影響力。

「我常笑他是『囝仔王』，最疼惜小孩，所以設計的學習空間，都一再讓人流連忘返。」《建築師雜誌》前總編輯丁榮生與黃建興結識三十餘年， 丁榮生觀察，黃建興的設計之所以經典，在於總能打造出順應自然的綠建築。第一步便是懷抱尊敬的態度深入了解基地特性，不僅保留基地內的老樹、也採取複層綠化的方式栽種不同種類的原生種植物，營造校園生態的穩定性。其次，則是加入「與地共生」的想法，讓建築以有機造型融入基地內的綠帶及周邊山勢、水文，並藉由豐富的量體變化，塑造多樣化的學習環境與空間體驗，再融入多種文化與環境的介面涵義。

黃建興也憑藉豐厚的宜蘭經驗，參與了九二一災後校園重建、形塑「新校園運動」的建築風格，其後系列作品獲獎連連。透過媒體報導、教育圈口碑傳播，九二一校園重建作品更讓許多南部校長慕名而來，讓黃建興在成大擔任兼任教授十年期間，間接配合南部地區都市發展計畫、打造許多今日熱門的明星學校。

本文摘自天下雜誌出版，《我的孩子都要在這裡讀書》，作者：游苔