向周天成與李洋學長看齊 基中女雙獲全國羽球排名第三

在網壇發光發熱的周天成與李洋都是國立基隆中學畢業的校友，基中羽球隊學生與校友近日在全國排名賽表現優異，其中乙組女子雙打鄭宇倢更獲得第三名，她說要向周天成與李洋學長看齊。這次是跨校搭配的是台北市立大同高中的盧曉安。

由教育部體育署與中華民國體育運動總會指導，中華民國羽球協會主辦的「2022年第一次全國羽球排名賽」上周在台北體育館開打，基隆高中的學生及校友表現都相當優秀，成績滿載而歸。

基隆高中由台電與廠商澳根尼贊助，以「台電澳根尼基中」參賽，各項目成績都有很大的進步，男子單打、女子單打、男子雙打都進全國16強，而且女子雙打更獲得全國第三名、表現相當優異，獲得佳績。

基隆高中表示，此次成績如下: 甲組男子雙打第一名蘇敬恒（100年畢業校友）、甲組男子雙打第二名李哲輝（100年畢業校友）、甲組男子單打第四名戚又仁（104年畢業校友）、乙組男子雙打第四名陳暉衡（109年畢業校友）、乙組女子雙打第三名鄭宇倢（高一 甲組）。

台灣選手網球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋去年奧運獲得金牌，還有羽球一哥周天成，都是基中畢業校友，還有不少校友都在國際網壇有傑出表現。

基隆高中表示，成功的背後，是需要相當多努力，基隆高中羽球隊的孩子，每日早晨不到6點就起床練習到7點半、下午2點繼續練習到晚上7點，不畏風雨。

每天的訓練過程有衝刺、專項、敏捷、沙衣步法、跳繩、長跑、重量訓練，每日反覆練習，再透過在球場專業的發球訓練、殺球訓練、跑位訓練、戰術練習等，羽球隊一直有好成績。