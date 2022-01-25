弘光菓子廚藝社手做麵包偏鄉送暖 關懷學童和獨居長者

學校放寒假，弘光科技大學菓子多元廚藝烘焙社為了讓偏鄉的孩童有不一樣的寒假，也讓弱勢獨居長者感受到溫暖，昨天起連續3天，到南投水里民和國小舉辦「弘愛民和、結下菓實寒期育樂營」，教孩童製作惡魔蛋、麻糬、三明治等點心，傳授烘焙實作技巧，也帶烘焙手工吐司、歐式麵包當伴手禮，送給獨居老人。

弘光科大食品科技系主任呂淑芬和社團指導老師、食品科技系講師黃志雄表示，該社團每年利用寒暑假課餘時間舉辦營隊，讓學生發揮所學到偏鄉服務學童，也常在校內舉辦義賣，這次活動一年前已經籌畫，但去年疫情比現在嚴重，才延遲一年，沒想到在舉辦前夕疫情在北部爆發，還好中部暫時不受影響，在嚴格的防疫措施下，營隊分組舉辦分散人數，不少活動更安排在室外，讓活動可安排，系上技優團隊也一起響應。

活動總召詹媛晴表示，延續社團學長姊傳愛服務的初衷，12位社團成員在南投水里民和國小舉辦育樂營，教導學童烘焙的知識，因新冠肺炎疫情延燒，加強防疫措施，每天課程結束進行清潔消毒，活動中也加強孩童的防疫知識，讓30多位的學童在安全的環境下，度過3天的育樂營。

詹媛晴說，除了帶給學童歡樂，也希望帶給當地獨居長輩溫暖，透過民和村長鍾正平了解當地獨居長輩的情況後，事先準備米、麵、手做麵包等物資分送，讓長輩們減少過年前的負擔，也感受到同學們的關懷及熱情，「活動第一天在村長的帶領下發放物資，心裡面也覺得暖暖，也提早祝他們新年快樂。」

村長鍾正平說，當地年輕人大部分外出工作，很少回家，長輩們不願意離開自己的家鄉，因此，村內有不少獨居長輩，有的甚至行動不便，在過年前夕，弘光科大的學生能夠發揮所學，選擇到村內送暖，他代表村民致謝。