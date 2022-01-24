嘉大千萬打造數位學習場域 數位轉型大躍升

嘉義大學為因應科技新世代的來臨及疫情下教學模式的改變，在立委王美惠協助下向教育部爭取2千萬元經費補助，幫助建置2間互動探索教室、2間高規格智慧會議廳及20間數位學習教室，今天上午在蘭潭圖書資訊大樓演講廳由校長艾群主持「數位學習教室暨智慧會議室」啟用儀式。

校長艾群表示，學校內的軟、硬體設備及教室環境都會影響學生的學習意願，值此疫情嚴峻時刻，教育工作更應加速推動數位轉型，未來知識的傳授不再侷限於黑板，期待透過智慧化的數位學習教室提升嘉大教學品質。

遠距教學與實體課程相輔相成的教學模式為教育新常態，嘉大為創造多元互動學習環境及推動參與式教學模式，讓學生有更好的學習環境，在蘭潭、民雄及新民等三個校區將20間教室改造為數位學習教室，教室內分別配置1台86吋LED互動觸控螢幕，教師可直接書寫於顯示器上，投影至大螢幕；並搭配自動追蹤攝影機，作即時攝影；遠端上課的學生也可從攝影機看到在教室內的同學，創造即時互動的參與感。

蘭潭校區綜合教學大樓及新民校區管理學院新建互動探索教室，分別裝設7台86吋與4台75吋LED大型互動式觸控螢幕取代傳統黑板，內建雙向學習系統，學生可同時觀看教室前方的課程簡報，使用教室兩側的互動式觸控螢幕進行討論，一鍵即可切換與顯示多畫面，將討論紀錄或筆記即時上傳雲端。