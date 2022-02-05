雜貨店穩穩賺但無意繼承 兒喊不想讀大學「要當YouTuber」

網路影片崛起，不少年輕人立志成為YouTuber，不過要成為出名的網紅並非容易之事。有網友朋友的兒子「不想考大學，要當YouTuber」，甚至為此不想繼承家中開設的雜貨店，令他非常傻眼。對此，不少鄉民建議「可以當雜貨店型YT」。

PTT網友發文表示，他好朋友的兒子不想考大學，只想當YouTuber，甚至不想繼承家業，家中營業的雜貨店已開10年，每月淨賺8到10萬元，他傻眼表示，「死在路上的YouTuber沒人理，到底誰是對的？」

其他網友則留言「讓他做，跟他約定時間，全力支持」、「反正做不好也有家裡事業退路啊」、「做不起來，就會閉嘴了，你阻擋他，他反而怪你」、「接雜貨店跟做YT根本不衝突」、「接雜貨店也不用讀大學，而且雜貨店只會下坡，早晚被全聯打趴」。

還有網友建議「人生又不是只有讀書，先去闖不好嗎？真的不行再回來唸書也可以，又不是單行道」、「先兼職做，找到財富密碼在做全職，不然死在半路的一堆，還是要顧一下肚子」、「合在一起做，雜貨店型YT不就好了」。