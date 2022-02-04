十二年國教趨勢下 未來學習必須要有的四項關鍵能力

《21 世紀的 21 堂課》這本書中提到，教育未來的企業人才最重視的是4C，包括Critical thinking（批判性思考）、Creative thinking（創意思考）、Communicationskills（溝通能力）、Collaboration（互助合作）。

從小培養關鍵能力，為學習奠基這是用來培養企業人才的重要方式及策略，現今教育潮流講求全人發展，教育政策正力推素養導向的教學，所謂素養導向的教學即是透過教學讓學習的人擁有知識、技能及正確態度，還有可以在生活中應用的種種，無非就是要讓學習可以在生活中應用，且可以改善人類生活，讓社會更加的美好。

教育未來的企業人才最重視的是4C，若可以將這4C用在中小學的校園課堂中，則可以從小培養學生重要關鍵能力，為未來的學習奠基。

培養學生溝通能力，有助於與他人互動往來上述4C之中，互助合作與十二年國教重要精神的「互動」不謀而合，強調與他人的往來與互動，真實的社會情境不是自己一個人的生活，一定要走入人群，進入社會，透過互助，進而共好。彼此要互助合作，溝通能力不可少，溝通重視的是他人的存在，能夠聽取他人的想法與意見，在彼此意見相左時，也必須要能夠同理感受，而非堅持己見，如此才能達到溝通之效，如能即早培養學生的溝通能力，則有助於與他人的互動往來。

培養學生創意思考及批判性思考的能力

溝通與互助合作都是未來重要的關鍵能力，是屬於外顯的表現，另外在個人的內在發展方面，則可以嘗試培養學生創意思考及批判性思考的能力，有助於自省及外在表現。

創意思考指的是對於任何事物可以有跳脫以往既定的思考模式，用不同的觀點來進行思維，將客觀事物本質屬性和內在聯繫的概括進行直接或間接的連結。在這訊息爆炸，資訊不虞匱乏的年代，要讓人耳目一新，則必須要有創意思考的能力，對任何平凡事物進行不平凡的創意思考，就可以發現、創造更多新的點子的想法，為人類社會謀取更多的福利。美國蘋果公司就是創意思考的最好範例，在通訊科技廠商全面的追求創新的同時，蘋果的手機還能有創意的發想，除了進行水平的思考，也進行了垂直的整合發想，他們的創意，不但「創易」、「創意」，同時也兼具「創益」，可見有了創意則可以創造更美好的未來。

十二年國教新課綱要培養出「自發」、「互動」、「共好」，能適應未來社會生活的學生做為主要目標，創意思考的教學必定不可少。

布克文化出版，《素養導向教學備課的心法與技術》。

最後，4C之中，尤以「批判性思考」的能力更需要被擁有，這批判性思考、是一種縝密的思辨能力，是一種求清晰、求理性的思考方式，著重於系統化地建構清晰思路，邏輯思考本就不容易，批判性思考則更不容易，除了必須考量正反兩面之外，還要試著找出正反兩面之外的其他可能面，如能全面關照則可以獲得更多的訊息幫助判斷，提出自己的見解。擁有批判性思考能力就能對任何事情的看待除了有表層的觀察認識之外，也會探求其深層的意涵及隱藏的潛在訊息。批判性思考是一高階的綜合認知整合能力，如能培養學生擁有此一關鍵能力，則可以對任何事情更有把握的獲得訊息，然後做出判斷及行動。

善加應用4C，展現學習成果

批判性思考、創意思考、溝通能力、互助合作，這4C之中任何一項都是重要的，如能四者兼備，則可以發揮加乘的效益，不管是在企業經理人的養成，或是校園裡在培養未來重要人才，都是可以善加應用的，當然，身為企業教練或是教學者本身也都應該要具備這四項重要的能力，除了發揮楷模學習的效益之外，更能帶領團隊夥伴及學生進行更有效的學習，展現更全面的成果。

本文摘自布克文化出版，《素養導向教學備課的心法與技術》，作者：王勝忠