108課綱注重的「素養」怎麼教？ 備課心法與技術可以這樣做

繪本融入生活議題教學，以動物保護及環境保護為例。

素養導向教學備課舉例說明

素養導向教學講求的是學生能將所學應用在生活之中，用以適應現在的生活以及迎接未來的挑戰，並且教給學生問題解決的能力，因此如果可以從生活中來找到問題，然後教孩子解決問題，那麼這樣的教學活動就可以是符合素養導向教學精神的教學活動。

從生活中取材來備課最直接且實際，且容易取材，很多議題都可以是我們可以關注的焦點，以生活中的環境保護及動物保護而言，在新聞中或是社群討論裡都是大家熟悉的議題，另外，垃圾分類及資源回收已經是現代公民必須要有的基本知能，所以我們可以將這樣的主題融入學科教學，當然也可以單獨以這樣主題來進行課程設計。

關注生活，學習問題解決

從文本到人生，是備課有效的切入方式，在此要來舉一本繪本《亂糟糟的小屋》來說明繪本容易上手，藉閱讀來切入，教學生關注環保議題也學會解決生活問題的策略與方式。

《亂糟糟的小屋》這本繪本的主角是大家在童話故事當中熟悉的動物主角小豬，故事內容是關於小豬的一家所發生的事情，這本繪本故事裡出現很多的動物，藉動物所發生的事情來投注到人的問題當中，讓讀者在看繪本故事時就可以反應到自己的日常生活。

這繪本的故事大意是說豬小妹一家人的日常生活，爸爸媽媽喜歡購物，時常買東西，但很多東西並不是必須品，這與目前網購流行下大家購物的情形類似，因為衝動購物而買了許多看似需要但卻不必要的東西，造成浪費及空間的堆積，另外這些物品都是有包裝的，在拆下包裝紙及膠帶之後，這些包裝紙及膠帶就成為了垃圾，買得越多所製造的垃圾就越多，如果沒有妥善處理就會造成房屋室內空間的髒亂。另外，因為不懂得物品收納及空間整理，東西一多再加上不會整理收納，就會造成物品囤積日漸增多，到後來就成為亂糟糟的一間屋子了。

有一天突然刮來一陣風將屋裡的髒亂物品全都吹走了，媽媽笑說這是春季大掃除，使屋子變得乾淨了，但這些垃圾卻造成其他動物的困擾，不同的環境汙染物使得不同的動物有著個別的煩惱與不悅，而後豬小妹想了個辦法，將這些垃圾廢物再利用，製作成不同的作品，辦了個物品再製作品展覽市集，也讓這些遭受到損害的動物們回復往日的愉快時光，因為巧思使得物品得以再利用，另外為了讓家裡的空間可以使用得更有規劃，在整理房間的同時也規劃了各類可回收垃圾的分類回收區，藉此來讓家裡的成員可以做好垃圾分類。

這本故事繪本可以教學生先從自己的生活環境著手打掃整理，不亂買東西之外，也要學習整理收納物品，讓生活的空間規劃良好。此外，己所不欲勿施於人，除了將自己生活管理好之外，也要學生愛護動物以及環境保護。

教學生物品收納

收納正當紅，在繪本閱讀完後，試著讓學生學習整理自己的鉛筆盒及書包，將不同的夾層分門別類做不同功能的利用，另外嘗試使用整理袋來收納一些小物，有效管理自己的物品，在同學們整理完後互相分享自己的整理原則以及收納物品的心得。延伸學習活動可以讓學生假日幫忙回家整理客廳或是收拾自己的房間及整理書桌。

這樣的學習活動剛好是在生活中學習解決問題，並且培養未來的關鍵能力。

教學生學習垃圾分類

垃圾分類資源回收，可以讓可回收垃圾變成再生資源，有效利用資源且可以保護環境愛護地球。藉由書本裡的內容模仿學習，在教室裡設計類似的資源回收區，然後請學生製作海報及標語進行張貼，然後落實資源回收工作，藉此來驗收學生日常生活中的環境保護行動。

布克文化出版，《素養導向教學備課的心法與技術》。

教學生成為生活達人

回收紙張再利用，分組討論發想舊報紙可以做什麼用途？進行創意提案並動手做，以生活應用為範疇，製作模型並向全班同學提案，最後全班票選最有創意及最實用的提案，作為班級這一學期共同創作的案例。

從閱讀到思考，然後行動

素養導向的教學活動備課其實不難，在日常生活中取材，從繪本故事書來切入，從閱讀到思考，從討論到實作，讓學生對於生活有所感覺，然後實際行動，培養學生問題思考及問題解決的能力，自然就能期待學生可以做好自我管理及愛護生活周遭環境，做一位具有公民素養的學生。

本文摘自布克文化出版，《素養導向教學備課的心法與技術》，作者：王勝忠