龍應台首部圖文創作 逃離網路綁架重學「走路」與獨處

台灣東部的好山好水，源源不絕地為作家龍應台注入新的靈感、啟發新的創作方式。龍應台2017年移居台灣屏東潮州鎮，開始鄉居；2021年開始在太平洋畔、台東都蘭山中生活。繼出版長篇小說「大武山下」後，龍應台出版生平首部圖文創作「走路──獨處的實踐」，明天起展開預購。

龍應台的塗鴉筆記，在「大武山下」便曾出現、令人驚豔。「走路──獨處的實踐」收錄龍應台18幅親手電腦繪圖，40則自然思索。為了逃離被網路綁架，龍應台開始重新學習「走路」。她透過走路練習獨處、享受獨處。「走路」時，龍應台看見山的磅薄、雲的飄渺，看見荷葉上紅蜻蜓的翅膀透明、草地裡金龜子的驚紅駭綠、貓兒躍上窗口眼睛圓睜的閃電一瞬，她為這些自然景象著迷不已，回家就用 iPad Pro畫下。

龍應台表示，自己是完全不會畫畫的人。她收到友人贈送的 iPad Pro開始自學繪畫軟體，一畫停不下來，常從夜半畫到天明。在收錄於書中的40篇散文中，龍應台觀察周遭環境與大自然共處，與土地連結與人互動的篇章，並列出30件實踐獨處、找回自己的方法。

「走路──獨處的實踐」封面選用龍應台的繪畫作品。出版社還為和龍應台一樣的漫遊者貼心設計了兩款封面：一為留白有餘韻，適合收藏的「精裝」；另一適合帶著走路的「平裝」，精、平兩款內封面各自選用不同的畫作帶給讀者驚喜，精裝尚有作者親筆簽名的限量版。限量簽名精裝、精裝、平裝，三種不同版本同步24日於全台網路書店開放預購，28日出版。