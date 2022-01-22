疫情升溫 台南祀典大天后宮、鹿耳門天后宮取消搶頭香

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市中西區的祀典大天后宮將送出7500個專屬壬寅虎年「虎虎生風」生肖御守，民眾躦轎腳後即可免費索取。圖／祀典大天后宮提供
位在台南市中西區的祀典大天后宮將送出7500個專屬壬寅虎年「虎虎生風」生肖御守，民眾躦轎腳後即可免費索取。圖／祀典大天后宮提供

因應中央流行疫情指揮中心最新的防疫措施，台南祀典大天后宮今天宣布，繼去年取消搶頭香之後，今年一樣不辦搶頭香；1月31日晚上11點開廟門，參與民眾需保持社交距離、量體溫等才能進入參拜，屆時將發送7500個虎年限量蝴蝶蘭造型御守。另外，鹿耳門天后宮也取消搶頭香活動。

祀典大天后宮表示，因應防疫，今年一樣不搶頭香，1月31日晚上11點開廟門，參與的民眾需要全程戴口罩，在三川門外保持1公尺社交距離，依序排隊完成實聯制登記，量體溫、手部用酒精消毒後才能進入參拜，入內後禁止飲食。

為了讓民眾在新春討吉利，祀典大天后宮將送出7500個專屬壬寅虎年「虎虎生風」生肖御守，躦轎腳後即可免費索取。

廟方表示，因廟裡已有相當受歡迎的虎爺御守，加上台灣是世界數一數二的蝴蝶蘭產地，台南後壁有台灣蘭花生物科技園區，所以今年虎年限量生肖御守以蝴蝶蘭為主角，御守上的蝴蝶蘭及蝴蝶有諧音「虎虎生風」，希望大家在壬寅虎年虎虎生風、福運連年。

天后宮 社交距離 台南

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