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嘉市外師中師 共聚寫春聯共學趣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
外籍老師很滿意自己的作品 。圖／嘉義市政府提供
外籍老師很滿意自己的作品 。圖／嘉義市政府提供

在學期尾聲即將迎來2022農曆新年之前，嘉義市英語教學資源中心日前結合文雅國小為嘉義市外籍教師安排「全英語教學增能工作坊」，規劃一場「用毛筆寫春聯、穿宮裝拜年」的暖身活動，並提供多樣貼心小禮物，研習亦吸引不少本國籍英語教師報名，現場在濃厚的中國風下洋溢著溫馨互動。雖然用毛筆寫春聯令許多外籍老師手忙腳亂，卻令他們大感有趣，互動也更加熱絡。

嘉義市今年市聘專案計有9名外籍教師在國中小巡迴任教六年級與七年級學生，加上部分小學外師今天計有15名外師到場，分別來自美國、加拿大、澳洲、英國、菲律賓、南非等不同國家，為了讓他們體驗中國人的過年文化，英資中心團隊在研習會場後方提早準備「毛筆、春聯、硯台、墨條」，並蒐集各式「虎」年有關的中英對照成語、賀歲對聯，邀請到場的中外籍教師當場寫下自己的春聯帶回家，更為每位外籍教師事先刻好中文姓名的篆書印章，讓他們落款使用。

民生國中Norman老師與民族國小Neff老師都表示，雖然來到台灣相當多年，這是自己第一次有機會親自拿毛筆寫字，Neff老師還特別滿意自己所寫的「虎」字。

親自體驗寫春聯後，也事先準備兩套宮裝，歡迎老師們即興Cosplay錄一段介紹成語、跟大家拜年的影片。宮裝的穿脫順序繁瑣，外師們依然興味十足地等待，宣信國小Nina老師與文雅國小Andrew老師這一對夫婦拜完年後，還模仿李小龍的功夫打幾招拳法，相當歡樂。

為提升嘉義市外籍英語教師的教學專業，市政府每個學年度安排一所學校協助規畫研習，期望不僅在時間的安排、課程的規畫、講師的邀請及研習的形式上，都能真正符合大部份教師的需求，更希望能吸引嘉義市英語教師一同加入共學，讓全市的英語教師不斷精進教學能力，透過真誠的互動產生良善的連結，進而凝聚共識，共同為全市學生的英語力/雙語力而努力，共塑雙語嘉義市。

外籍老師穿著宮廷裝拜年 。圖／嘉義市政府提供
外籍老師穿著宮廷裝拜年 。圖／嘉義市政府提供
外籍老師寫春聯賀新春 。圖／嘉義市政府提供
外籍老師寫春聯賀新春 。圖／嘉義市政府提供

嘉義 春聯 拜年

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