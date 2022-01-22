透過線上遊戲競賽 建立小學生環境教育觀念

嘉義縣政府與慈濟共同主辦縣盃環保防災勇士PK賽，透過線上遊戲方式推廣環境教育，嘉義縣計有71所學校6所分校2765人參加，每校再選出3名計215名代表參加今天的縣盃比賽；嘉義縣長翁章梁表示，藉由線上課程與小朋友互動強化環保、防災、防疫觀念，達到線上學習、線下體驗與生活的實踐。

縣長翁章梁表示，這活動可說是線上學習、線下體驗、生活實踐三方面，去年9月開始就開始班內賽、校內賽到今天的縣盃賽，未來有3個小朋友會進入到台灣區賽事再進入國際賽，透過這樣的一個教育學習，利用現代科技的方法，讓小朋友在線上學習，從遊戲裡面建立防災、防疫、環保觀念。

慈濟基金會表示，希望透過線上教育平台遊戲化的學習方式，引起孩子們的學習動機，建立保護地球、防災、環境保護觀念，以賽事方式吸引更多小朋友參與；從各社區學校開始，每校選出前3名，進入縣市總決賽，再進階到全國大賽，甚至是與海外高手，對決國際盃。

慈濟×pagamo遊戲化學習課程設計依據聯合國永續發展17項目標(SDGS)與臺灣教育脈絡對接，取108課綱的跨領域學習精神建構整合「環境-社會-經濟」九大主題，在遊戲中學習災害防救、珍惜水資源、氣候變遷、空氣汙染、海洋污染、資源回收、節能減碳、食物環保、循環經濟。

嘉義縣盃題目還加上在地命題，讓小朋友從小認識家鄉的環境問題、有機農業與畜牧業污染防治、濕地生態、水資源與森林保護、食農教育、如何防災等，讓嘉縣子弟從小建立保護地球資源與預防災害是息息相關的一件事。

慈濟基金首創的線上遊戲學習平臺PaGamO與嘉義縣政府自去年9月中旬開始，在縣府的協助下，慈濟志工進入國小校園向六年級學生說明專案意義，今日決賽前3名小朋友於3月27日將代表嘉義縣參加國際盃台灣區準決賽再進軍國際大賽。