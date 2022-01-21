歲末祝福 彰化和東國小校長贈手寫學生姓名紅包

彰化縣和東國小校長柯伯儒親手在紅包寫上學生姓名，贈送給全校1267名學生；柯伯儒說，從擔任老師時就會贈送手寫姓名紅包給學生，期盼同學都能收到歲末祝福。

昨天是彰化縣和美鎮和東國小這學期最後1天上課，全校1267名學生都收到學校贈送的歲末祝福紅包，紅包裡面有1張黏著1元硬幣的祝福小卡，學生收到紅包時才發現，校長柯伯儒在每個紅包上寫下每名學生的姓名，直呼好感動。

柯伯儒接受中央社記者訪問說，只要到新學校任教第1年，就會在農曆新年時贈送手寫姓名紅包給學生，這個習慣從他在擔任教師時就一直持續到擔任校長。

不過，柯伯儒也透露，前所任教國小學生人數約600人，沒想到和東國小有1267名學生，贈送手寫姓名紅包變成大工程。為確認名字無誤，得先在電腦螢幕上把學生名字放大，再一筆一畫寫在紅包袋上，且為了求喜氣，特別使用金色油漆筆書寫姓名，讓學生收到紅包時感受到新年喜悅。

有彰化師範大學教育學博士學位的柯伯儒指出，以前念師範院校時曾練過在黑板寫字，但現在大多用電腦打字，手寫機會變少，這次要寫1267名學生姓名，花了近8小時，但看到學生領到紅包時的興奮表情，讓他有動力繼續維持手寫紅包習慣。

柯伯儒說，除在紅包手寫學生姓名外，紅包裡面的祝福小卡上的1元硬幣也是請學生手工幫忙黏上去的，希望全校學生收到紅包時，都能感受濃濃祝福。