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台中大忠國小教室今拆除重建 預計2024年完工
台中市大肚區大忠國小南棟教室拆除重建工程今天動土。台中市副市長令狐榮達說，大忠國小校舍歷經歲月及地震考驗，設施、設備老舊，南棟教室經結構安全鑑定耐震能力不足，有安全疑慮，校舍重建刻不容緩，市府籌編1億464萬多元，今天動土重建，預計2024年初完工啟用，提供師生安全無虞的學習環境。
大忠國小南棟教室拆除重建動土典禮，包括令狐榮達、教育局長楊振昇、新科立委林靜儀、市議員林汝洲、張家銨、大肚區長白峨嵋、大忠國小校長王秋發等人出席；台中市議會副議長顏莉敏、市議員吳瓊華、林孟令、陳世凱也派代表參加；另多名校長、里長、家長會長、與建築師與營造公司代表也與會共襄盛舉。
令狐榮達說，大忠國小的前身追分國小大忠分校是1971年經地方人士爭取設立，提升當地社腳、新興村學童就學便利，直至1983年8月獨立設校。此次重建工程預計興建3樓大樓，規劃普通教室、幼兒園教室、電腦教室、行政辦公室、圖書室等22間教室，完工後，提供師現代化教學場域，以及方便舒適空間，營造溫馨校園，提升學生學習成效。
大忠國小校長王秋發說，感謝市府及教育局支持、地方人士關心、以及民意代表協助，讓學校拆除重建工程能順利進行，期許開工順利平安，期盼新校舍為學校注入全新生命活力，營造優質良好的學習環境。
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