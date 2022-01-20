助學生練身手 新北市光仁中學「多功能展演空間」啟用

滿牆的鏡子加上黑膠地板，四個角落牆上架著音響，這個兼具排練、表演功能的黑盒子小劇場，是新北市光仁中學日前啟用的「多功能展演空間」，光仁音樂班主任郭芳玲表示，有了這個場地後，學生排戲、練舞或表演黑光劇都可以使用。

光仁去年拿下新北市「光仁藝術工場 on Line」三年期計畫，校方結合業界、大學等資源，已開辦微型音樂劇、數位音樂、多媒體音樂與社群媒體製作等多元課程供學生選修，為了讓學生有更棒的排練、演出場地，校方將舊教室整建「多功能展演空間」。

為符合多用途使用，校方將坊間「黑盒子小劇場」搬進教室內，全黑的牆壁、鋪上整室的黑膠地板，並在三面牆上裝鏡子，方便演員、舞者能立刻調整動作與舞姿；教室四周活動式的黑幕簾，也可讓導演隨表演需要，隨時改變空間格局。

郭芳玲指出，受限經費這次只能改造一間教室，後續會再改裝隔壁教室，若建築結構允許會打通兩間教室，擴充展演空間，或是改造成燈控室、音控室及後台，成為更專業的表演空間。

「光仁1967年創校時，以音樂教育、藝術教育做為核心課程，校友的優秀表現是最大的成就。」光仁中學校長陳盈盈表示，很感謝MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華、C Musical製作藝術總監張芯慈與輔仁大學音樂系助教謝宗翰等校友，在光仁藝術教育轉型的關鍵時刻，讓學生在原有的古典基礎上，也能往數位音樂邁進。