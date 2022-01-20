快訊

北市證實國家音樂廳、兩廳院春水堂增確診足跡 指揮中心回應

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助學生練身手 新北市光仁中學「多功能展演空間」啟用

聯合報 / 教育事業部
新北市光仁中學日前啟用多功能展演空間。圖╱光仁中學提供
新北市光仁中學日前啟用多功能展演空間。圖╱光仁中學提供

滿牆的鏡子加上黑膠地板，四個角落牆上架著音響，這個兼具排練、表演功能的黑盒子小劇場，是新北市光仁中學日前啟用的「多功能展演空間」，光仁音樂班主任郭芳玲表示，有了這個場地後，學生排戲、練舞或表演黑光劇都可以使用。

光仁去年拿下新北市「光仁藝術工場 on Line」三年期計畫，校方結合業界、大學等資源，已開辦微型音樂劇、數位音樂、多媒體音樂與社群媒體製作等多元課程供學生選修，為了讓學生有更棒的排練、演出場地，校方將舊教室整建「多功能展演空間」。

為符合多用途使用，校方將坊間「黑盒子小劇場」搬進教室內，全黑的牆壁、鋪上整室的黑膠地板，並在三面牆上裝鏡子，方便演員、舞者能立刻調整動作與舞姿；教室四周活動式的黑幕簾，也可讓導演隨表演需要，隨時改變空間格局。

郭芳玲指出，受限經費這次只能改造一間教室，後續會再改裝隔壁教室，若建築結構允許會打通兩間教室，擴充展演空間，或是改造成燈控室、音控室及後台，成為更專業的表演空間。

「光仁1967年創校時，以音樂教育、藝術教育做為核心課程，校友的優秀表現是最大的成就。」光仁中學校長陳盈盈表示，很感謝MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華、C Musical製作藝術總監張芯慈與輔仁大學音樂系助教謝宗翰等校友，在光仁藝術教育轉型的關鍵時刻，讓學生在原有的古典基礎上，也能往數位音樂邁進。

陳盈盈強調，現在的環境是虛實並進，數位與社群媒體對孩子有極大的吸引力，期許學生在校時建立正確價值觀，未來能創造出優質的藝術內涵。

新北市光仁中學日前將教室改造成多功能展演空間。圖╱光仁中學提供
新北市光仁中學日前將教室改造成多功能展演空間。圖╱光仁中學提供

劇場 社群媒體 新北

延伸閱讀

男子涉變造照片詐領政府補助8萬元 檢方約談10人

春節路邊停車不用錢 新北市公布過年費率

貢寮區台2線113公里 貨櫃車翻覆海邊四輪朝天

追討去年警友站春節禮物 新北警法制股長怒請調外縣市

相關新聞

怕疫情延燒 中市東山高中、溪南國中寒輔暫停

國內疫情持續延燒，中央疫情指揮中心今天表示，國內本土新增13例個案，疑似又新增2條可能傳播鏈。台中市目前尚無本土個案，且...

嘉市林森國小省水是一門課 魚市場這樣洗地獲節水特優

嘉義市林森國小每年級以一本繪本或主題書學節水，學生再去大賣場找省水標章、參觀濕地寫報告等，觀念內化，獲水利署節約用水學校...

助學生練身手 新北市光仁中學「多功能展演空間」啟用

滿牆的鏡子加上黑膠地板，四個角落牆上架著音響，這個兼具排練、表演功能的黑盒子小劇場，是新北市光仁中學日前啟用的「多功能展...

金山高中達人秀 首辦數獨魔方疊杯競賽

金山高中首度舉辦金中達人秀競賽，競賽內容不是一般常見的學科或是學校會教的術科，而是數獨、魔術方塊以及疊杯項目，希望藉由不同的趣味競賽，帶動學生自我進修多元技能或才藝培養的風氣。

萬里一日樂學營 小學生先體驗國中課程

期末考結束，萬里國中特別邀請萬里地區國小高年級的同學們蒞臨，參加活力無限智慧萬里一日樂學營，為後續將升上國中，做好預先的準備，體驗豐富特別的課程，強化雙語、科技素養，並深化探究複雜問題與團隊合作的能力。

明道中學生王儀珊立陶宛參加舞蹈世錦賽 最美國民外交

明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。