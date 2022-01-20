嘉市國中小寒輔、營隊宣布不暫停 家長可自行決定參加

明天國中、小學寒假開始，雖疫情擴散，嘉義市政府教育處宣布，各校育樂營、寒輔及課後照顧等活動，皆掌握學生名單、授課師資均也完成疫苗接種，每日量測體溫、做好環境消毒等，因此暫不停辦，不過家長有疑慮可自行決定參加與否，取消者能向主辦學校辦退費。

教育處長林立生說，今各國中小結業式，再次提醒各學校要求學生填寫「活動軌跡紀錄表」，並利用「嘉e卡」加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所，請家長務必配合，出外落實防疫工作，謹記健康三手「勤洗手、拱手、不握手」，市府依疫情狀況，滾動式修正政策。

林立生也說，鼓勵寒假期間多閱讀，嘉市各國中小總藏書量達79萬多本，寒假可供學生借閱，市府還建置電子書系統，提供豐富的有聲電子書；另，嘉市有遠距教學與自主學習網站（https://school.cy.edu.tw/nss/s/onairlearning/index）提供線上學習資源。