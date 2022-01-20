金山高中達人秀 首辦數獨魔方疊杯競賽

金山高中首度舉辦金中達人秀競賽，競賽內容不是一般常見的學科或是學校會教的術科，而是數獨、魔術方塊以及疊杯項目，希望藉由不同的趣味競賽，帶動學生自我進修多元技能或才藝培養的風氣。

金山高中學務主任高晉強說，其實會舉辦首屆的達人秀競賽，是因為有一天發現放在桌上的一顆打亂的魔術方塊竟然被整齊排列好，才得知原來學生有特殊的專長，因而舉辦了達人秀比賽，希望可以讓更多的學生，透過比賽找到興趣，進而培養成自我專長。

金山高中校長賴來展表示，學生中臥虎藏龍，可不是只有魔術方塊好手，還有疊杯、數獨領域，都有當成興趣專研的人，金山高中期待透過趣味的競賽，鼓勵學生培養學科以外的學習與求知慾，進而充實自我，也學習到更多元的知識與技能。