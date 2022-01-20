國中英語會考倒數100天計畫 閱讀測驗準備篇

隨著國三上學期的結束，也宣告國中會考即將到來。面對國三下的新課業跟模擬考，同學都能迎刃而解嗎？國中會考只剩下100天的，該如何好好安排呢？

國中教育會考英語科分為「聽力測驗」與「閱讀測驗」。今天我們先來介紹「閱讀測驗」考題的準備。閱讀測驗分為「單題15題」和「題組約26題 (約8~10篇文章)」。單題的考試內容可以分為「單字」及「文法」；題組則分為「閱讀測驗」及「克漏字測驗」，約8~10篇文章，其中2篇為克漏字測驗。

同學在單字題的加強上，建議每日熟稔200-300個單字，並將常忘的單字用隨身筆記本抄下，加強複習。為了讓單字背誦更有效率，建議可使用Ai學霸「英語常用單字2000」課程，除了影片為外師發音，可訓練聽力外，所有的複習進度與測量都能由後台進行記錄，不斷做錯題測驗將不熟悉的單字反覆練習到熟記為止。

文法的複習上，在第4、5冊尤其需要注意一些文法點，Yvonne老師這兩年的會考考前分析都有做過相關的介紹，「時態」、「被動語態」、「名詞子句」、「關係子句」、「特殊動詞」及「形容詞及副詞的三級」都須特別注意，也可跟著Yvonne老師跟 Kreis老師的Ai學霸「國中英語總複習」來做最後的加強統整複習，再加上不斷的刷題練習，錯題補強，強化文法概念。

最後就是同學最擔心的「題組測驗」，然而英語閱讀並不是一蹴可及，建議同學在最後的100天，多看新聞關心時事，也須涉獵不同體裁、多元主題及跨領域的文章。Kreis老師在題組上也都做了相當詳細的解題技巧說明，在Ai學霸的課程中，提供了500篇以上的題組測驗，同學每天可花30分鐘做題組演練，先採取快速瀏覽文章，接著查閱全篇文章翻譯，來了解重要單字。透過「持之以恆」地考題練習來累積實力，考試時才能得心應手。

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