國中英語會考倒數100天計畫 閱讀測驗準備篇
隨著國三上學期的結束，也宣告國中會考即將到來。面對國三下的新課業跟模擬考，同學都能迎刃而解嗎？國中會考只剩下100天的，該如何好好安排呢？
國中教育會考英語科分為「聽力測驗」與「閱讀測驗」。今天我們先來介紹「閱讀測驗」考題的準備。閱讀測驗分為「單題15題」和「題組約26題 (約8~10篇文章)」。單題的考試內容可以分為「單字」及「文法」；題組則分為「閱讀測驗」及「克漏字測驗」，約8~10篇文章，其中2篇為克漏字測驗。
同學在單字題的加強上，建議每日熟稔200-300個單字，並將常忘的單字用隨身筆記本抄下，加強複習。為了讓單字背誦更有效率，建議可使用Ai學霸「英語常用單字2000」課程，除了影片為外師發音，可訓練聽力外，所有的複習進度與測量都能由後台進行記錄，不斷做錯題測驗將不熟悉的單字反覆練習到熟記為止。
文法的複習上，在第4、5冊尤其需要注意一些文法點，Yvonne老師這兩年的會考考前分析都有做過相關的介紹，「時態」、「被動語態」、「名詞子句」、「關係子句」、「特殊動詞」及「形容詞及副詞的三級」都須特別注意，也可跟著Yvonne老師跟 Kreis老師的Ai學霸「國中英語總複習」來做最後的加強統整複習，再加上不斷的刷題練習，錯題補強，強化文法概念。
最後就是同學最擔心的「題組測驗」，然而英語閱讀並不是一蹴可及，建議同學在最後的100天，多看新聞關心時事，也須涉獵不同體裁、多元主題及跨領域的文章。Kreis老師在題組上也都做了相當詳細的解題技巧說明，在Ai學霸的課程中，提供了500篇以上的題組測驗，同學每天可花30分鐘做題組演練，先採取快速瀏覽文章，接著查閱全篇文章翻譯，來了解重要單字。透過「持之以恆」地考題練習來累積實力，考試時才能得心應手。
更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語總複習
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10205
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
https://www.leadu-edu.com/about/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言