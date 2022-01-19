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萬里崁腳國小生態週 闖關活動融入生態與食農

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區崁腳國小舉辦了生態週闖關活動，讓孩子們互信、互助，共同闖關，展現混齡學校群性學習的獨特風格。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區崁腳國小舉辦了生態週闖關活動，讓孩子們互信、互助，共同闖關，展現混齡學校群性學習的獨特風格。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區崁腳國小是生態特色小學，致力於混齡教學和食農教育推廣，趁著學期末舉辦了生態週闖關活動，透過不同學年混齡的互動，讓孩子們互信、互助，共同闖關，展現混齡學校群性學習的獨特風格。

崁腳國小校長蔡明雄說，各項闖關活動皆具有設計巧思及多元智能，學校教師精心規劃五個關卡『生態大富翁』、『崁腳捕蟲大會』、『蔬菜大會考』、『蝴蝶常識大會考』以及『拼圖小高手』，並且化身關主，要透過闖關活動，用趣味的方式於學期末再度加深孩子們對於生態與食農課程的學習印象。

每一位學生都有效運用平日裡課堂上所學習生態知識與技能通過考驗，也可以見到實施多年的混齡學習模式，讓大手攜小手互助合作並且激發學習熱望，校長也歡迎對生態、食農教育有興趣的家長與孩子來加入崁腳國小的大家庭，一起遊學、探索大自然。

食農教育 萬里 會考

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