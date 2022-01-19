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打造五星級社區共讀站！ 教部計畫補助每校最高10萬元

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台中市安和國中。圖／教育部提供
台中市安和國中。圖／教育部提供

教育部推動閱讀教育，打造社區共讀站，讓社區居民也能入校使用五星級圖書館，近來推出「111年度學校社區共讀站前期美感計畫」，融合校園建築美感與當代科技藝術，即日起至3月31日止受理申請，每校最高可獲新台幣10萬元補助。

國教署表示，閱讀是一切學習的基礎，針對硬體設備，自106至109年間補助628所公立國中小，修繕或新設圖書室轉型為學校社區共讀站，執行成效良好，除提供學教職員及學生優質的學習空間外，也開放社區居民共享學校圖書資源。

以台中市安和國中為例，該校共讀站引入大面積的採光及採用無屏蔽的空間設計，營造通透舒服的閱讀環境，透過辦理主題書展、聊書講座、圖書館志工研習、朗讀比賽、師生創作展等課程及活動，吸引師生及社區民眾參與。

嘉義縣新港國中以大樹為主題打造「樹下閱讀趣」，並設計半開放的圓形多媒體區及小木屋閱讀區，讓師生在弧形的書牆與大樹的擁抱中進行閱讀，讓師生及社區民眾愛上閱讀；基隆市港西國小則結合在地文化建置充滿海洋風情的「藍鯨圖書館」，天花板是鯨魚、海龜等海洋生物的燈飾，並建立許多燈塔造型的新書展示櫃、郵輪造型櫃臺等，讓師生及社區民眾忘情悠遊於書海。

國教署表示，透過融合校園建築美感與當代科技藝術，學校社區共讀站將成為閱讀美學與翻轉教育的起點。

嘉義縣新港國中。圖／教育部提供
嘉義縣新港國中。圖／教育部提供

圖書館 國教署 建築

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