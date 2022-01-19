緬甸沙龍、東南亞美食融入 新北多元文化教案超吸睛

新北新住民創新課獲教育部年度優良教案，獲特優獎的秀朗國小以緬甸男性沙龍服飾讓孩童體驗文化、學習尊重；同樣獲特優獎的瑞濱國小則結合異國美食文化與在地食材，讓學生大秀廚藝，一嘗創新料理。多元的創新教案不只讓新北學子認識異國文化與歷史，也學會理解與尊重，讓每位同學都成為世界公民。

新北持續推動多元文化教育，送件12案全數獲教育部110年度全國性多元文化教育優良教案甄選獎項，其中秀朗國小、瑞濱國小團隊更分別摘下新住民語文學習教材教案設計類、多元文化教育教案設計類特優獎項。

秀朗國小校長、新北國教輔導團新住民語文小組召集人曾秀珠指出，學校最早發想是以「女生才能穿裙子！？」作為發想，所以就選定「緬甸沙龍服飾」設計教案及文化體驗，學生藉穿著行禮教案，不只學會緬甸語，同時體驗該國的文化歷史及日常生活，讓學生了解到男生也可以穿裙子，是一種不同的文化。

瑞濱國小校長李瑩映分享，學校以越南、泰國、菲律賓、馬來西亞4國春捲美食出發，讓學生從中發現食材與碳足跡對自然環境影響，另外也結合在地國際化的精神，採用當地當季食材，引導學生秀出創意「食」境秀。教案試著讓學生同理「異鄉人思念家鄉味」的角度，為新住民設計在地取材又能滿足思鄉的美味春捲。

瑞濱國小五年級學生尹多聞分享，菲律賓春捲和台灣潤餅很像，剛好瑞濱國小靠海，靈機一動把豬肉改為去骨的白帶魚泥，打造東北角海味的創新料理。

新北市長侯友宜表示，文化族群融合極具重要性，新北新住民人口全國最多，開設語文課程班級數也是全國冠軍，盼藉課程讓學生認識多元文化，理解差異並學會欣賞與尊重。