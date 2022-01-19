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影／校外書法比賽得佳績 校內揮毫贈字師生粉絲排隊領
農曆春節將近，各地辦起贈春聯活動，邀書法名家現場揮毫，台中市梧棲區大德國小學生最近參加台中市大雅區春聯揮毫比賽，各組都榮獲佳績，為讓全校師生也能分享到獲獎喜悅，在學校老師提議下，今天上午在校內舉辦小書法家快閃揮毫贈字活動，吸引校內師生排隊領吉字。
今天的現場揮毫活動，小書法家由六級年學生黃彥晨、李芝㚬、陳羿涵，五年級邱彥瑀、張峪慎，四年級曹宸瑋、林煜軒、謝宛芯，三年級陳羿涵，二年級王允迦等10人，各自寫吉字斗方，由校內師生排隊領取，快閃揮毫30分鐘，校內師生爭相排隊領取各小書法家的作品。
大德國小推動書法教育向下扎根，校長張秀娟支持下，該校學生都會利用早、午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，其中六年級黃彥晨110年全國語文競賽小生組榮獲特優外，這兩年南爭北討參加各地舉辦全國書法比賽均能獲得前三名成績，五年級邱彥瑀也曾獲全國書法比賽優選名次，四年級曹辰瑋從三年級開始參加全國學美展及各地全國書法比賽獲得前三名佳續，三年級陳羿涵除了獲得校外各書法比賽前三名外，去年參加台中市推動書法與美感教育師生硬筆書法比賽，國小二年級組特優，二年級王允迦雖剛學書法不久，仍努力練習，參加此次快閃揮毫活動。
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