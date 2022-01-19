影／校外書法比賽得佳績 校內揮毫贈字師生粉絲排隊領

農曆春節將近，各地辦起贈春聯活動，邀書法名家現場揮毫，台中市梧棲區大德國小學生最近參加台中市大雅區春聯揮毫比賽，各組都榮獲佳績，為讓全校師生也能分享到獲獎喜悅，在學校老師提議下，今天上午在校內舉辦小書法家快閃揮毫贈字活動，吸引校內師生排隊領吉字。

今天的現場揮毫活動，小書法家由六級年學生黃彥晨、李芝㚬、陳羿涵，五年級邱彥瑀、張峪慎，四年級曹宸瑋、林煜軒、謝宛芯，三年級陳羿涵，二年級王允迦等10人，各自寫吉字斗方，由校內師生排隊領取，快閃揮毫30分鐘，校內師生爭相排隊領取各小書法家的作品。