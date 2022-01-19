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全校僅36人台東大溪國小 奪下全國傳福盃少棒軟式冠軍

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
第25屆全國「傳福盃」青少棒錦標賽昨天落幕，全校僅有36人的台東縣大溪國小棒球隊，以6比0完封三民國小，奪下軟式組冠軍。圖／大溪國小提供
第25屆全國「傳福盃」青少棒錦標賽昨天落幕，全校僅有36人的台東縣大溪國小棒球隊，以6比0完封三民國小，奪下軟式組冠軍。圖／大溪國小提供

第25屆全國「傳福盃」青少棒錦標賽昨天落幕，全校僅有36人的台東縣大溪國小棒球隊，以6比0完封三民國小，奪下軟式組冠軍。為學校抱回首個全國賽事冠軍獎盃，留下美好校史紀錄。

校長林智皓說，學校資源有限，加上學生人數少，棒球隊教練及隊員招募不易，因此，大家都很珍惜，也很努力的訓練，一點一滴累積實力，最後開花結果，全校師生及家長都與有榮焉。

大溪國小是台東南迴唯一有棒球隊學校，2013年成立以來參加過大大小小的賽事，但未曾拿過全國賽事的冠軍獎盃。今年參加傳福盃青少棒錦標賽軟式組別，大放異彩，一路過關斬將挺進冠軍賽。

昨天冠軍賽遇上同縣來自東海岸的三民國小，大溪國小投手優異的表現，壓制對手打擊，加上隊員打擊火力的支援，終場以6比0完封對手獲勝。而這場冠軍賽，大溪國小全校師生到齊為選手加油。

教練蔡富丞表示，棒球隊員12人中，有6人是小六生，還有1人是小一生，奪冠雖非預期設定，但孩子們確實拚勁十足。平時用「愛的教育」來訓練孩子，不然太過嚴厲，就沒人想來棒球隊了。

大溪國小棒球隊，教練平時用「愛的教育」來訓練孩子，一路過關斬將挺進冠軍賽，拿下冠軍獎盃。圖／大溪國小提供
大溪國小棒球隊，教練平時用「愛的教育」來訓練孩子，一路過關斬將挺進冠軍賽，拿下冠軍獎盃。圖／大溪國小提供

台東 棒球

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