全校僅36人台東大溪國小 奪下全國傳福盃少棒軟式冠軍

第25屆全國「傳福盃」青少棒錦標賽昨天落幕，全校僅有36人的台東縣大溪國小棒球隊，以6比0完封三民國小，奪下軟式組冠軍。為學校抱回首個全國賽事冠軍獎盃，留下美好校史紀錄。

校長林智皓說，學校資源有限，加上學生人數少，棒球隊教練及隊員招募不易，因此，大家都很珍惜，也很努力的訓練，一點一滴累積實力，最後開花結果，全校師生及家長都與有榮焉。

大溪國小是台東南迴唯一有棒球隊學校，2013年成立以來參加過大大小小的賽事，但未曾拿過全國賽事的冠軍獎盃。今年參加傳福盃青少棒錦標賽軟式組別，大放異彩，一路過關斬將挺進冠軍賽。

昨天冠軍賽遇上同縣來自東海岸的三民國小，大溪國小投手優異的表現，壓制對手打擊，加上隊員打擊火力的支援，終場以6比0完封對手獲勝。而這場冠軍賽，大溪國小全校師生到齊為選手加油。