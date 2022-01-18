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迎春揮毫 秀峰國小學童畫虎寫春聯添喜氣

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的秀峰國小有美術老師帶著學生一起寫春聯，也讓校園充滿過年氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的秀峰國小有美術老師帶著學生一起寫春聯，也讓校園充滿過年氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

就快要過年了，利用學期末，汐止的秀峰國小有美術老師帶著學生一起寫春聯，虎年到了，結合美勞課程也畫了生肖，不但小朋友可以帶回去貼在家裡，也讓校園充滿過年氣氛。

秀峰國小老師羅依理指出，想說六年級同學平常課業壓力比較大，所以，美勞課好像是他們覺得來這邊是比較歡樂的，所以，在快要過年的時候，設計寫春聯的課程，讓學生有點發揮，也蠻喜氣的，那之前上過水墨課程，也練習過，這次就是春聯，接下來還有紅包的設計，讓小朋友設計自己的紅包，可以包給爸爸媽媽或是爺爺奶奶，雖然目前他們沒辦法送比較貴重的心意，但可以送按摩券或是家事券的方式，讓孩子們的過年更有意義。

這一堂是美術課，不過，快過年了，老師特地結合書法，讓學童揮毫迎春，除了寫吉祥話，因為，明年是虎年，也有學生畫了一隻虎，添加不少喜氣，有學生在春聯上，寫了招財進寶及棋藝進步，因為，本身是學圍棋，希望自己棋藝進步，早日成為職業棋士。

春聯 汐止

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