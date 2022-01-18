新興國小附幼年度大戲 幼兒變裝藝術秀

為展現出小朋友學期的學習成果，淡水區新興國小附設幼兒園昨(17)日舉辦年度大戲，讓小朋友與家長DIY服裝，再經過老師們所寫的劇本進行演出，培養孩子能夠有肢體創作、道具設計能力，留下美好的回憶。

一群小朋友在台上，身上穿的是五顏六色的服裝，要來進行戲劇的演出，由淡水區新興國小附設幼兒園，為了展現出小朋友在這一學期的學習成果，每年的歲末年終之際，舉辦這一場年度大戲，讓小朋友，與家長自己DIY服裝，再經過老師們所寫的劇本，進行演出，許多小朋友都覺得非常的新鮮，校長表示，今年主題是一起玩故事，共安排了三大戲劇演出。

新興國小校長許文勇表示，今年主題，共分成三個戲劇節目，包括了小毛蟲歷險記、誰吃了我的蘋果以及蒙娜麗莎的美術館之旅，這些劇本還有道劇服裝，都是由老師與家長們一起完成，分別由幼兒園的三個班級小朋友來演出，不論是道具，表現都非常亮眼。

看到小朋友身上的衣服，還有許多動物造型，還有道具都是老師與小朋友，還有家長們在過去一個多月的努力成果，相當的精緻，表現出故事內容，而且這些故事也具有環保教育意義，讓孩子學習到要保護海洋環境，藉由每個年度所創作的不同主題，培養孩子能夠有肢體創作、道具設計的能力，讓小朋友在多元智慧下，能夠健全發展，留下美好的回憶。