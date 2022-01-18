快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

我與素養的距離╱離婚免驚 「夫妻財產制度」報你知

聯合新聞網 / 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養「核心素養」能力，透過生活周遭的事物學習，並學習與生活相關的知識，最後能運用於自己的生活當中，而首要當然是觀察周遭的事物啦！而這陣子最熱門的新聞非某知名男星的離婚事件莫屬，他與前妻離婚後，負面新聞不斷，螢幕形象盡毀；有人說前妻的爆料是大義滅情、揭發渣男行徑；也有人說她只是為了拿到多一點的錢。

不管事實的真相如何，每次有名人離婚時，最先被議論的就是離婚後的財產分配了，到底我國對於夫妻的財產是怎麼規定的？離婚後的財產如何分配？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴您吧！

《想一想》

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中社會2下課程(康軒版此課程於國中社會3上範圍)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10285

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

相關新聞

我與素養的距離╱離婚免驚 「夫妻財產制度」報你知

新制的108課綱希望學生培養「核心素養」能力，透過生活周遭的事物學習，並學習與生活相關的知識，最後能運用於自己的生活當中，而首要當然是觀察周遭的事物啦！而這陣子最熱門的新聞非王力宏離婚莫屬

高中免試入學約20萬名額 創新低

教育部昨天公告一一一學年升高中簡章，受少子化影響，免試入學總名額為廿萬七一四二名，創九年新低，但仍多於國三應屆生。按就學...

一到六年級雙語成日常 台南西門實小這麼做

台南市安平區西門實驗小學繼上月發表「成功的跨領域學科雙語教育-西門實小教學卓越典範」專書，今天舉辦雙語嘉年華活動，充分展...

彰化縣沒禁畢旅...國中照辦被投訴 校長無奈：學生哀求不停辦

彰化縣近來多所國中被投訴「（Covid-19）疫情那麼嚴重，為何還去畢旅？」校長無奈地表示，縣政府沒像去年5月明文規定避...

不憑會考成績上高中！今年完免入學釋1.5萬名額創新高

教育部宣布111學年擴大試辦高級中等學校學習區完全免試入學，除單校單科別、單校多群多科志願、放榜分發等既有選填志願方式，...

新竹縣啟動測試智慧校園App 方便家長掌握孩子在校情況

新竹縣啟動測試智慧校園App，是桃竹苗區域首創學校校務行政系統與「School+家長」App的整合服務，家長能夠查詢孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。