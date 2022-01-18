我與素養的距離╱離婚免驚 「夫妻財產制度」報你知

新制的108課綱希望學生培養「核心素養」能力，透過生活周遭的事物學習，並學習與生活相關的知識，最後能運用於自己的生活當中，而首要當然是觀察周遭的事物啦！而這陣子最熱門的新聞非某知名男星的離婚事件莫屬，他與前妻離婚後，負面新聞不斷，螢幕形象盡毀；有人說前妻的爆料是大義滅情、揭發渣男行徑；也有人說她只是為了拿到多一點的錢。

不管事實的真相如何，每次有名人離婚時，最先被議論的就是離婚後的財產分配了，到底我國對於夫妻的財產是怎麼規定的？離婚後的財產如何分配？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴您吧！

《想一想》

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