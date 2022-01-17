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官田國小師生「點殼成金」 燒製菱殼炭改善農場土壤

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供

台南市官田區農會四健會義務指導員許玉燦、台南藝術大學老師龔卓軍今天指導官田國小學生「點殼成金」，打造兩座臨時土窯，將校內自種菱角收成留下的10公斤菱角殼燒製成菱殼炭，用來改善校園「幸福農場」土壤酸鹼值、淨化農田水質，讓農場收穫更豐富。

官田國小邀請許玉燦、龔卓軍指導六年級師生36人，利用傳統「薄殼窯」學習如何「將廢物變黃金」；學生看見兩頭尖尖堅硬無比的菱角殼，竟然能在一般黏土燜化後變成菱殼炭，無不嘖嘖稱奇。

師生用校內黏土與水混合，堆疊出畫圓形爐狀，底部留8個通風口打造出「薄殼窯」，隨後放入菱角殼、從上方點火，等8個排氣孔有火苗就開始封爐，最後將底部及上方的排氣孔密封，經8小時冷卻菱殼炭大功告成。

許玉燦說，傳統薄殼窯經高溫悶燒，可產出一般生物炭，導電性足可做為陶器用釉料、染布染料、書法墨汁，更可以作為校內農場鹼性作物的酸鹼值調整，有多種功效。

校長王全興說，師生動手燒製菱殼炭，讓菱殼炭發揮剩餘價值，推動食農教育、灌輸學生循環經濟觀念。不僅解決校內農廢問題、菱角田酸化問題，還可以減碳固探、促成循環經濟、環境教育和永續發展的目標，一舉數得。

官田區是全台最大菱角產地，每年約有500噸菱角殼廢棄，官田區公所推動回收菱角殼做成菱殼炭，包裝成文創商品販售；另有農民用菱殼炭淨化水稻田、菱角田水質，改善土壤酸鹼值。

官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
官田國小師生「點殼成金」，燒製菱殼炭改善農場土壤水質。圖／校方提供
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