中山工商家電維修中心 師生助元老家電起死回生留回憶

高雄市中山工商昨日動員五個群科師生，到屏東縣南州鄉舉辦寒冬送暖活動，為民眾維修家電、義剪、分享美食。60多歲郭阿嬤帶來的母親遺物大同電鍋來，學生讓故障的電鍋「起死回生」，讓她感動萬分，大讚這是最佳的過年禮物。

中山工商設有「家電維修中心」，特別外聘擁有數十年經驗的業師李坤鴻指導，假日常赴偏鄉甚至離島地區，為民眾維修小家電，受到好評。校長林昭億帶著電機與電子群、商管群、機電科、美容科以及餐飲科師生74人，到屏東南州溪南活動中心。美容科提供義剪、美甲、肩頸按摩等服務，商管群製作燙金紅包，機電科電射雕刻印章，餐飲科製作玉子燒分享，氣氛溫馨。

當地民眾拿了100多件需要維修的小家電來，電機與電子群師生細心修復，看到跟自己有感情的家電「起死回生」，讓主人激動萬分，頻頻致謝，學生覺得很有成就感。

電機與電子群主任吳明璋說，60多歲的郭阿嬤，帶著母親遺物大同電鍋到現場，郭阿嬤很想念與母親相處的日子，見電鍋如見慈母，但電鍋使用20多年後最近故障，希望能修好電鍋，繼續延續這段美好的記憶。

另有一位身障的先生，帶著廢棄連按鈕都沒有的電風扇到場，經檢視不僅沒有按鈕，連馬達都已毀壞，考量其家境需協助，師生共同利用所有庫存物件，組裝並修護完成一台能使用的電風扇。在一旁的學生家長原本也是帶著家中電風扇來維修，看到這名先生的狀況，當場把修好八成新的電風扇轉送給這位民眾，愛心的舉動，讓在場的師生也相當感動。

中山工商副主任李俊宏表示，這兩天修到很多台卡式手提收錄音機，長輩都不捨得丟，學生卻不曾見過，所幸在老師指導下，一一修好元老級家電，讓長輩高高興興的帶回家。