盡情玩3C？台南多校小一新生視力不良率上升

台南市檢查國小生視力，部分學校小一新生視力不良率大幅提升，市區大校有的大增9.2％，連偏鄉小校也有增加26%，為近年來僅見。

老師訪視家庭發現，部分視力不良的小一新生在疫情期間因和祖父母居住或為單親，盡情玩3C，可能與此有關。也有母親分享，疫情期間在家上班，因忙碌沒注意到孩子玩3C，可能造成視力不良。

教育局長鄭新輝說，將請學校落實護眼運動，如利用第二節下課20分鐘的休息時間以廣播方式提醒老師帶領學生做護眼運動，要求學生離開教室到戶外運動。

台南市南區日新國小一年級新生近幾年的視力不良率約在百分之26到28，去年上學期是26，今年躍升到34。東區崇明國小更從35.8上升到45，同為千人大校的復興國小也自18.2大增到29.1，崇學國小則是從22.8小幅增加到百分之25.35。而偏鄉的港尾國小則是從11.11躍升到37.5%。

視力保健中心學校日新國小校長徐俊雄說，整體來看，小二到小六學生視力不良率增幅相對穩定，因小一新生增加較多，訪視發現視力不良的學生有些是在疫情期間和祖父母同住，阿公阿嬤表示孩子沒上幼兒園，整天都在看電視、玩3C。

有些孩子則是單親，因親屬也忙，無法緊盯，玩3C的機會也較多。有家長表示，因在家上班，自己也忙，疏忽管制孩子用3C，但開學後作息正常，學校又有護眼運動，加上有看醫生，已經改善了。

復興國小校長陳茂盛對於小一新生視力不良率大增，也認為和疫情期間沒有規律生活，玩3C太多有關，將持續觀察及透過運動、護眼措施來改善。

不過，也有部分學校小一新生視力不良率明顯下降，最特別的是東區德高國小則由34.6降為19，且小二、小三都明顯下降，中西區忠義國小也從去年百分之20.3略降到17.5。德高國小校長劉裕承認為，和他校相較，確實很特別，可能和家長有約束孩子玩3C有關，將持續觀察。