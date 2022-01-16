高屏普仁獎85生受獎 呈現美善品德匯聚善能量
第14屆靈鷲山高屏普仁獎今天在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎，其中小林國小呂佳怡、明華國中侯偉柏、龍肚國中王淳靜、龍肚國中黃淑美與林俊亨入圍全國普仁獎。林俊亨與母親相依為命，住在沒有冷氣的貨櫃屋，在宗教團體支持下才有瓦斯爐具可煮食，家中僅有木板拼裝的床鋪、微弱的燈光，一張圓凳、一支小電扇，沒有書桌及桌椅，只能開著小檯燈坐在床邊做功課，卻可以讀出全校第一名的佳績，相當不易。
靈鷲山開山住持心道法師以「關心、 愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，希望呈現美善品德，匯聚善能量，19年來在各地累計選出9753名得獎國中、小學生。高雄市教育局副局長陳佩汝應邀頒獎，主辦單位除了表揚品德優秀的普仁小太陽，也頒發「推動品德教育楷模獎」給7所學校，分別是高雄市甲仙國小、鳳西國小、寶山國小、苓雅國中、蚵寮國中，及屏東縣明正國中、佳冬國中。
王淳靜平日要照料中風、糖尿病纏身的父親，包辦煮飯、打掃等家務，管教弟弟，假期還要跟媽媽一起到市場工作，減輕家計負擔；家訪志工看到淳靜在家做功課的地方就是開放鐵皮屋的一隅，相當訝異，她知足的說這樣比較亮，蚊蟲多點蚊香就好了，讓社工鼻酸不捨。
黃淑美的父親長期洗腎，由姑姑扶養長大，國小階段因阿公罹患大腸癌，阿嬤有輕微老人癡呆症及嚴重糖尿病，為陪伴兩位老人家，從大寮姑姑家搬回美濃，並轉學到龍肚國小。升上國中後，阿公不幸病逝，她每天要料理阿嬤三餐，包辦家中大小生活瑣項，儘管如此，也不曾耽誤課業，從不遲到早退，在校謙恭有禮。
侯偉柏的父親長期在離島工作，家中開銷都是身體不好的媽媽獨撑，生活時常捉襟見肘，目前住的房子是市政府提供的社會住宅。偉柏從小熱愛運動，國小就加入籃球隊，咬牙度過長期體能訓練，從未喊過一聲苦，身手矯健也深得教練的信賴，比賽是常勝軍。他希望將來繼續衝刺，可以成為出色的體育教練，讓媽媽過更好的人生。
甲仙小林國小學童呂佳怡，來自八八風災的小林村。導師鄭妙娟表示，4年前佳怡父親羅患肝癌，家中遭逢重大變故，失去經濟支柱，至今尚須住院治療，母親四處打零工維生，由年邁阿公照顧。細心體貼的佳怡，除了幫忙家中雜務，樂觀向上，並積極學習各式各樣的平埔傳統技藝，像舞蹈、十字繡、編織、魚笴和大滿舞等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言