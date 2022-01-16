快訊

桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高屏普仁獎85生受獎 呈現美善品德匯聚善能量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
第14屆靈鷲山高屏普仁獎在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎。圖／高雄市教育局提供
第14屆靈鷲山高屏普仁獎在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎。圖／高雄市教育局提供

第14屆靈鷲山高屏普仁獎今天在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎，其中小林國小呂佳怡、明華國中侯偉柏、龍肚國中王淳靜、龍肚國中黃淑美與林俊亨入圍全國普仁獎。林俊亨與母親相依為命，住在沒有冷氣的貨櫃屋，在宗教團體支持下才有瓦斯爐具可煮食，家中僅有木板拼裝的床鋪、微弱的燈光，一張圓凳、一支小電扇，沒有書桌及桌椅，只能開著小檯燈坐在床邊做功課，卻可以讀出全校第一名的佳績，相當不易。

靈鷲山開山住持心道法師以「關心、 愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，希望呈現美善品德，匯聚善能量，19年來在各地累計選出9753名得獎國中、小學生。高雄市教育局副局長陳佩汝應邀頒獎，主辦單位除了表揚品德優秀的普仁小太陽，也頒發「推動品德教育楷模獎」給7所學校，分別是高雄市甲仙國小、鳳西國小、寶山國小、苓雅國中、蚵寮國中，及屏東縣明正國中、佳冬國中。

王淳靜平日要照料中風、糖尿病纏身的父親，包辦煮飯、打掃等家務，管教弟弟，假期還要跟媽媽一起到市場工作，減輕家計負擔；家訪志工看到淳靜在家做功課的地方就是開放鐵皮屋的一隅，相當訝異，她知足的說這樣比較亮，蚊蟲多點蚊香就好了，讓社工鼻酸不捨。

黃淑美的父親長期洗腎，由姑姑扶養長大，國小階段因阿公罹患大腸癌，阿嬤有輕微老人癡呆症及嚴重糖尿病，為陪伴兩位老人家，從大寮姑姑家搬回美濃，並轉學到龍肚國小。升上國中後，阿公不幸病逝，她每天要料理阿嬤三餐，包辦家中大小生活瑣項，儘管如此，也不曾耽誤課業，從不遲到早退，在校謙恭有禮。

侯偉柏的父親長期在離島工作，家中開銷都是身體不好的媽媽獨撑，生活時常捉襟見肘，目前住的房子是市政府提供的社會住宅。偉柏從小熱愛運動，國小就加入籃球隊，咬牙度過長期體能訓練，從未喊過一聲苦，身手矯健也深得教練的信賴，比賽是常勝軍。他希望將來繼續衝刺，可以成為出色的體育教練，讓媽媽過更好的人生。

甲仙小林國小學童呂佳怡，來自八八風災的小林村。導師鄭妙娟表示，4年前佳怡父親羅患肝癌，家中遭逢重大變故，失去經濟支柱，至今尚須住院治療，母親四處打零工維生，由年邁阿公照顧。細心體貼的佳怡，除了幫忙家中雜務，樂觀向上，並積極學習各式各樣的平埔傳統技藝，像舞蹈、十字繡、編織、魚笴和大滿舞等。

高屏普仁獎得獎學生林俊亨住在簡單的貨櫃屋裡，沒有書桌及桌椅，只能開著小檯燈坐在床邊做功課，卻可以讀出全校第一名的佳績。圖／靈鷲山慈善基金會提供
高屏普仁獎得獎學生林俊亨住在簡單的貨櫃屋裡，沒有書桌及桌椅，只能開著小檯燈坐在床邊做功課，卻可以讀出全校第一名的佳績。圖／靈鷲山慈善基金會提供
第14屆靈鷲山高屏普仁獎在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎。圖／高雄市教育局提供
第14屆靈鷲山高屏普仁獎在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎。圖／高雄市教育局提供
高屏普仁獎得獎學生王淳靜平日要照料中風、糖尿病纏身的父親，做功課的地方就是開放鐵皮屋的一隅，她知足的說這樣比較亮，蚊蟲多點蚊香就好了，讓社工不捨。圖／靈鷲山慈善基金會提供
高屏普仁獎得獎學生王淳靜平日要照料中風、糖尿病纏身的父親，做功課的地方就是開放鐵皮屋的一隅，她知足的說這樣比較亮，蚊蟲多點蚊香就好了，讓社工不捨。圖／靈鷲山慈善基金會提供

小學 阿嬤

延伸閱讀

高屏宜花東海嘯水位「亮黃燈」？ 鄭明典揭台灣影響

全台唯一「空汙總量管制區」 高屏將可拍賣空汙抵換來源

高屏澎東血庫告急 A型血庫存僅剩2.8天最缺

台61線延伸高屏可縮短行車時間　可行性研究年底出爐、經費估1200億

相關新聞

高屏普仁獎85生受獎 呈現美善品德匯聚善能量

第14屆靈鷲山高屏普仁獎今天在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎，其中小林國小呂佳怡、明華國中侯偉柏、龍肚國中王淳...

台灣五所百年高中 今年共同舉行百年聯合慶祝活動

台灣五所著名高中，台北成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學的校長及校友會理事長，今天在新竹舉行工作會議，共同...

國小童罕病長不高怕撞 當疊杯選手寫成超勵志作文獲獎

嘉義市育人國小學生陳懷恩患有罕病「先天性頸椎融合症」，個子長不高，也不能遭碰撞，但他天性樂觀、開朗，在體育課學習競技疊杯...

社大學員學詞填詞譜曲練唱錄音 用歌聲傳唱鳳山故事

高雄市鳳山社區大學4個烏克麗麗班、3個吉他班的30名學員，昨天在橋頭糖廠白屋雨豆樹下舉辦「集合啦！相約作客雨豆樹—歌曲創...

美濃客家八音團長鍾彩祥辭世 文化部致祭呈請總統褒揚

高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享年85歲。文化部感念鍾彩祥長年致力保存、傳承客家八音，已呈請總統明令褒揚，部...

小一國文出現「ナ+土」組合 正解讓網怒：大人都要查字典了

為了幫學生熟悉課程內容，老師會準備回家作業，讓孩子回家後可以練習，但卻不時傳出連家長都被考倒的題目。日前有一名媽媽分享了小一孩子的國文作業，沒想到貼文一出連網友都滿頭問號，「這個字…應該大部分的人都不認識」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。