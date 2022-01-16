高屏普仁獎85生受獎 呈現美善品德匯聚善能量

第14屆靈鷲山高屏普仁獎今天在高美館頒獎，高屏區有85名國中小學生獲獎，其中小林國小呂佳怡、明華國中侯偉柏、龍肚國中王淳靜、龍肚國中黃淑美與林俊亨入圍全國普仁獎。林俊亨與母親相依為命，住在沒有冷氣的貨櫃屋，在宗教團體支持下才有瓦斯爐具可煮食，家中僅有木板拼裝的床鋪、微弱的燈光，一張圓凳、一支小電扇，沒有書桌及桌椅，只能開著小檯燈坐在床邊做功課，卻可以讀出全校第一名的佳績，相當不易。

靈鷲山開山住持心道法師以「關心、 愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，希望呈現美善品德，匯聚善能量，19年來在各地累計選出9753名得獎國中、小學生。高雄市教育局副局長陳佩汝應邀頒獎，主辦單位除了表揚品德優秀的普仁小太陽，也頒發「推動品德教育楷模獎」給7所學校，分別是高雄市甲仙國小、鳳西國小、寶山國小、苓雅國中、蚵寮國中，及屏東縣明正國中、佳冬國中。

王淳靜平日要照料中風、糖尿病纏身的父親，包辦煮飯、打掃等家務，管教弟弟，假期還要跟媽媽一起到市場工作，減輕家計負擔；家訪志工看到淳靜在家做功課的地方就是開放鐵皮屋的一隅，相當訝異，她知足的說這樣比較亮，蚊蟲多點蚊香就好了，讓社工鼻酸不捨。

黃淑美的父親長期洗腎，由姑姑扶養長大，國小階段因阿公罹患大腸癌，阿嬤有輕微老人癡呆症及嚴重糖尿病，為陪伴兩位老人家，從大寮姑姑家搬回美濃，並轉學到龍肚國小。升上國中後，阿公不幸病逝，她每天要料理阿嬤三餐，包辦家中大小生活瑣項，儘管如此，也不曾耽誤課業，從不遲到早退，在校謙恭有禮。

侯偉柏的父親長期在離島工作，家中開銷都是身體不好的媽媽獨撑，生活時常捉襟見肘，目前住的房子是市政府提供的社會住宅。偉柏從小熱愛運動，國小就加入籃球隊，咬牙度過長期體能訓練，從未喊過一聲苦，身手矯健也深得教練的信賴，比賽是常勝軍。他希望將來繼續衝刺，可以成為出色的體育教練，讓媽媽過更好的人生。