國小童罕病長不高怕撞 當疊杯選手寫成超勵志作文獲獎

嘉義市育人國小學生陳懷恩患有罕病「先天性頸椎融合症」，個子長不高，也不能遭碰撞，但他天性樂觀、開朗，在體育課學習競技疊杯，獲嘉市代表隊培訓資格，昨天起受訓將爭取參與全國賽；他還把參與體育課的故事，以題目「我們都一樣」參加教育部體育署適應體育徵文比賽，榮獲國小組首獎。

育人國小校長楊家豪說，陳懷恩將自身體育課和學習競技疊杯的經歷，曾用繪畫和文字方式記錄，出版3本書，兩度獲「文薈獎」圖畫書類獎項，如今，他不僅是嘉市競技疊杯培訓選手，更是小作家，期望他的故事，鼓舞更多特殊生，如同內容所寫「身體限制了我的成長，卻無法限制我的夢想」，學校更推薦參加2022年總統教育獎選拔。

陳懷恩的參加體育署的徵文比賽，以「我們都一樣」為主題，寫出學校體育老師調整上課方式，他可以跟同學一起上場玩足球，參與大隊接力，以及參加競技疊杯比賽經過，體會到「動融、動容」。

作文全文如下：

先天性頸椎融合症是個脖子和脊椎活動受限的罕見疾病，這個症狀造成我的身材矮小，有時我會感到脖子與腳有不舒服的感覺，在活動上也和同學不一樣。醫生曾經告訴我，我不能被碰撞或跌倒，不然會有生命危險。

小時候，我常常遇到很多不經意的危險，例如：遊戲時，被同學擦撞；玩球時，被球打到……等，因為爸爸、媽媽和老師都會擔心我，所以上體育課時，我只能在旁邊當啦啦隊，幫同學加油打氣。其實，我真心希望自己能和大家都一樣，快樂的上體育課。

升上三年級，我們班的體育課老師覺得或許換個方式，我也可以和大家一樣。危險性較高的足球運動，常常有很多的肢體碰撞，但是老師讓我當「王牌」，而且這個王牌有很多不同的玩法，例如：其中一個玩法是所有的球，一定要經過「我」的重新發球，才可以進行射門。經過老師的調整，不僅讓我可以跟同學一起上場玩足球，還可以跟同學一起討論戰術，也讓我知道團隊合作的重要性。

在四年級那年的運動會，我挑戰了一個不可能的任務--參加大隊接力比賽。以前，因為害怕跌倒及搶道可能有碰撞危險，在運動會上，我只能當個萬年啦啦隊，這次老師問我：「要不要和大家一起跑大隊接力呢？」我驚訝又興奮的跳著說：「好啊！我當然一定要！」我心裡想著，如果錯過這次機會，或許下次就再也沒有機會了。

運動會前的體育課，教助員陪我拼命的練習，而運動會當天，老師調整大隊接力比賽的棒次，將我安排在第一位，因為第一棒不能搶跑道，相對安全，老師也請爸爸當陪跑員，當裁判的槍聲：「砰」響起！我衝啊！衝啊！同學在旁為我加油，我賣力的跑，順利的把棒子交給第二棒的同學了！我大聲的喊：「我辦到了！」，原來我和大家都一樣。

運動會後，體育老師辦理校內適應體育融合比賽，我有機會參加競技疊杯、地板滾球、射箭和足球射門，我很高興能和所有選手一起享受運動的樂趣。

資源班老師勉勵我「相信自己，你一定可以做得到！」，於是我又鼓起勇氣報名全市適應體育融合運動會，這次競技疊杯比賽是由二位普班同學和二位特生組成，我們四人常常一起利用下課及午休時間練習疊杯，互相PK和鼓勵，最後我們榮獲全市第一名，大家開心不已。

誰說我只能當啦啦隊隊長？現在的我，很期待體育課的到來，適應體育讓我體會到「動融、動容」，其實我和同學沒有什麼不一樣，或許我的身體限制了某些我喜歡的事物，但是換個方式，合理的調整，我也能和同學一起運動，一起競賽。我們的世界沒有誰是一樣的，也沒有誰是不一樣的，原來我們都一樣！