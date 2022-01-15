小一國文出現「ナ+土」組合 正解讓網怒：大人都要查字典了

為了幫學生熟悉課程內容，老師會準備回家作業，讓孩子回家後可以練習，但卻不時傳出連家長都被考倒的題目。日前有一名媽媽分享了小一孩子的國文作業，沒想到貼文一出連網友都滿頭問號，「這個字…應該大部分的人都不認識」。

一名媽在臉書「爆廢公社」貼上自己小一孩子的作業，圖內可以看到這題組是要上下搭配組合，寫出正確的字，上面是「ナ」，下面則是「又」、「工」、「口」、「土」，前三題孩子都正確寫出「友、左、右」，但最後一個「土」的組合卻想不到，連媽媽都被考倒，「跟各位高手們求解，這小一的國字是？是在說媽媽我讀書少嗎...?」。

貼文一出也引發網友的求知慾，紛紛幫忙回答答案，不少人覺得是「在」、「生」、「玍」、「庄」，最後有人翻出教育部異體字字典，發現正確解答是「在、聖」的異體字，正字音義，可以讀「ㄗㄞˋ」或是「ㄕㄥˋ」。

從教育部異體字字典可見正確解答是「在、聖」的異體字，正字音義，可以讀「ㄗㄞˋ」或是「ㄕㄥˋ」。 圖／教育部異體字字典

從教育部異體字字典可見正確解答是「在、聖」的異體字，正字音義，可以讀「ㄗㄞˋ」或是「ㄕㄥˋ」。 圖／教育部異體字字典

其他人也說，「這個字…應該大部分的人都不認識」、「當爸媽的好辛苦」、「小一就考這麼難的異體字，連大人都要查異體字字典才知道」、「看起來是古字，但如果小孩真的沒加那一豎的話，其實我不相信老師會給他對…所以的確是來為難小孩的」、「只能說這題目出得有點爛」。