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都達國小傳承賽德克文化 學生演奏口簧琴感謝外界關懷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
口簧琴和賽德克族生活緊密關連，除了舞蹈、演奏外，也用口簧琴表達感情、想法。圖／都達國小提供
口簧琴和賽德克族生活緊密關連，除了舞蹈、演奏外，也用口簧琴表達感情、想法。圖／都達國小提供

南投縣仁愛鄉都達國小位在濁水溪上游，是全國第一所賽德克民族實驗學校，73名學生除一般課業外，還要上民族課程、族語、狩獵等傳統課程，也包括口簧琴演奏。賽德克人含蓄保守，口簧琴不僅是樂器，也是表達情感和想法的重要工具，傳承賽德克先人的智慧與文化。

國際扶輪3462地區2021至22年度偏鄉原民小學服務計畫，在仁愛鄉都達國小舉辦「原民大未來服務計畫」，由員林西南扶輪社及田中扶輪社共同主辦，邀請知名人士以自身成長經驗，分享給原民學校小朋友，讓學生更有信心認同族群和學習。

扶輪社分區助理總監賴煜民、副秘書長楊志偉等人，贈送都達國小學生學用品、清寒學生獎助金及校務發展經費，期勉學生在老師辛勤的指導下，認真努力學習，同時傳承賽德克傳統文化。

員林西南扶輪社長陳沛然說，他從事國際貿易，不斷學習克服挫折與困難，鼓勵學生認真向學。田中扶輪社長林俊陸說，他也是在偏鄉長大，感謝師長願意留下來在偏鄉服務，讓學生學習不間斷。

都達國小低年級學生著傳統服飾演唱賽德克童謠，高年級學生演奏口簧琴及木琴，感謝外界的支持和關懷。

都達國小校長陳永輝說，賽德克族人個性較含蓄，常以口簧琴傳達感受或想法。學校長期推動口簧琴教學，高年級學生都能熟練演奏口簧琴，也音樂節奏表達不同心情感受，學生也以這項傳統樂器，感謝外界對賽德克文化支持，讓賽德克祖先的生活智慧代代傳承。

音樂是賽德克族生活的一部份，都達國小學生從低年級就開始學習木勤演奏。圖／都達國小提供
音樂是賽德克族生活的一部份，都達國小學生從低年級就開始學習木勤演奏。圖／都達國小提供
都達國小是全國第一所賽德克民族實驗學校，扶輪社支持獎助學金和學用品，讓學生學生傳統文化。圖／都達國小提供
都達國小是全國第一所賽德克民族實驗學校，扶輪社支持獎助學金和學用品，讓學生學生傳統文化。圖／都達國小提供

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