百名高校生舞動青春 一鏡到底讓全國看見嘉義市

嘉義市體育會去年底號召20所學校團體近百名高校生齊聚拍攝街舞影片，以一鏡到底不NG的拍攝手法演繹只有一次青春的街舞表演，今天於市府中庭舉辦首映會，要讓全國看見嘉義市；副市長陳淑慧表示，嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。

霹靂舞納入2024年巴黎奧運比賽項目，全世界開始重視這項運動；為鼓勵青年朋友保持街舞熱情，嘉義市政府曾在2020年舉辦「街舞首都」活動，去年11月亦舉辦「街舞首都-2021街舞基地培訓」系列活動，培育許多在地街舞人才。

副市長陳淑慧表示，嘉義市不單單是街舞之都，也更是一座文化之都；市府預計今年8月將辦理大型「街舞首都」，讓民眾感受嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。

活動整體策畫人趙嘉宏表示，用影片的呈現能夠讓觀眾有一個更深刻的印象，希望能夠用街舞文化來讓學生走向正途並從中學習到課本不會教的事。