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百名高校生舞動青春 一鏡到底讓全國看見嘉義市
嘉義市體育會去年底號召20所學校團體近百名高校生齊聚拍攝街舞影片，以一鏡到底不NG的拍攝手法演繹只有一次青春的街舞表演，今天於市府中庭舉辦首映會，要讓全國看見嘉義市；副市長陳淑慧表示，嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。
霹靂舞納入2024年巴黎奧運比賽項目，全世界開始重視這項運動；為鼓勵青年朋友保持街舞熱情，嘉義市政府曾在2020年舉辦「街舞首都」活動，去年11月亦舉辦「街舞首都-2021街舞基地培訓」系列活動，培育許多在地街舞人才。
副市長陳淑慧表示，嘉義市不單單是街舞之都，也更是一座文化之都；市府預計今年8月將辦理大型「街舞首都」，讓民眾感受嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。
活動整體策畫人趙嘉宏表示，用影片的呈現能夠讓觀眾有一個更深刻的印象，希望能夠用街舞文化來讓學生走向正途並從中學習到課本不會教的事。
2019年體育會曾結合文化路夜市拍攝街舞一鏡到底不NG影片，點閱率破數十萬，當時網友紛紛敲碗續集，因此睽違2年再度號召嘉義縣市16所高校、百名學生共同參與，並且在嘉義舊菸葉廠、嘉義市立美術館及嘉義文化創意產業園區取景拍攝，都是當前非常熱門景點。其拍攝手法先由前導片以小劇情方式開頭，前導片中敘述街舞能讓年輕人走向正途、提升自信，再由各團體分別演出，最後以近百人的大合舞收尾，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視，也看見嘉義市之美。
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