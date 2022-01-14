快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

福島食品解禁要速戰速決 民進黨團中午與政院低調會商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百名高校生舞動青春 一鏡到底讓全國看見嘉義市

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
高校生街舞表演。圖／嘉義市政府提供
高校生街舞表演。圖／嘉義市政府提供

嘉義市體育會去年底號召20所學校團體近百名高校生齊聚拍攝街舞影片，以一鏡到底不NG的拍攝手法演繹只有一次青春的街舞表演，今天於市府中庭舉辦首映會，要讓全國看見嘉義市；副市長陳淑慧表示，嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。

霹靂舞納入2024年巴黎奧運比賽項目，全世界開始重視這項運動；為鼓勵青年朋友保持街舞熱情，嘉義市政府曾在2020年舉辦「街舞首都」活動，去年11月亦舉辦「街舞首都-2021街舞基地培訓」系列活動，培育許多在地街舞人才。

副市長陳淑慧表示，嘉義市不單單是街舞之都，也更是一座文化之都；市府預計今年8月將辦理大型「街舞首都」，讓民眾感受嘉義市不僅能舉辦精彩活力的街舞賽事，更能孕育優秀街舞人才，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視。

活動整體策畫人趙嘉宏表示，用影片的呈現能夠讓觀眾有一個更深刻的印象，希望能夠用街舞文化來讓學生走向正途並從中學習到課本不會教的事。

2019年體育會曾結合文化路夜市拍攝街舞一鏡到底不NG影片，點閱率破數十萬，當時網友紛紛敲碗續集，因此睽違2年再度號召嘉義縣市16所高校、百名學生共同參與，並且在嘉義舊菸葉廠、嘉義市立美術館及嘉義文化創意產業園區取景拍攝，都是當前非常熱門景點。其拍攝手法先由前導片以小劇情方式開頭，前導片中敘述街舞能讓年輕人走向正途、提升自信，再由各團體分別演出，最後以近百人的大合舞收尾，讓全國看見嘉義市對於街舞文化的重視，也看見嘉義市之美。

首映會全體合照。圖／嘉義市政府提供
首映會全體合照。圖／嘉義市政府提供
副市長陳淑慧致詞。圖／嘉義市政府提供
副市長陳淑慧致詞。圖／嘉義市政府提供
首映會影片。圖／嘉義市政府提供
首映會影片。圖／嘉義市政府提供

街舞 嘉義 巴黎奧運

延伸閱讀

興設自家渣灰處理場 嘉市府將可減輕財政負擔

嘉義市槍擊命案 男子頭部中彈貫穿無生命跡象

嘉義市傳槍響 男子中彈無生命跡象

嘉義市7萬人符合第3劑施打 可上衛生局網站查詢

相關新聞

期末考卷有答案老師急收回 同學狂背：拚10分鐘交卷

學生時代最怕的就是考試，不論期中或期末考，總是希望能事先知道題目才好準備，一名網友在臉書「爆怨公社」表示孩子昨天（13日）期末考，沒想到老師發的考卷上面竟然有答案，雖然趕緊收回並且隔日要重考，但同學們也在賭老師會不會改考卷題目。

百名高校生舞動青春 一鏡到底讓全國看見嘉義市

嘉義市體育會去年底號召20所學校團體近百名高校生齊聚拍攝街舞影片，以一鏡到底不NG的拍攝手法演繹只有一次青春的街舞表演，...

燒好香有保佑！新營新興國小「小哪吒沉香製作」超有趣

台南市新營區新興國小今天安排學生到「詮立香材」工廠舉辦「小哪吒 沉香製作」體驗活動。老闆張光啟製香堅持「天然的尚好」，2...

哪裡錯了？小二數學「6×9=54」被扣分 數學老師跳出來解惑

數學不僅考驗算數能力，更能培養一個人的邏輯觀，不說小朋友，許多大人也常被數學題目考倒。近日，一名網友丟出一道小二的數學題目，只見小朋友在試卷上寫下「6×9=54」的算式，卻被老師以紅筆標記，甚至為此扣了2分...

供屏東學生探索未來職業 東新國中試探體驗中心啟用

屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天舉行揭牌儀式，學生帶領縣長潘孟安體驗駕駛漁船、植物...

【時尚英文】光療指甲正夯！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？

小編的同事做了美美的光療指甲！最近走在路上幾乎看不見大家指甲本尊，連去吃個火鍋都有人幫你做光療美甲，再不知道就落伍啦！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？今天來跟大家分享光療指甲的相關英文，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。