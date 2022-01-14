燒好香有保佑！新營新興國小「小哪吒沉香製作」超有趣

台南市新營區新興國小今天安排學生到「詮立香材」工廠舉辦「小哪吒 沉香製作」體驗活動。老闆張光啟製香堅持「天然的尚好」，20幾年來如一日，絕不添加化學原料，要讓客戶用好香與神明溝通，他用女媧調香料補天等故事帶動氣氛，學生用雙手捏製沈香做出各種動物的造型，直呼好有趣。

張光啟說，「燒好香才會有好的福報」。他認為「燒香」是一般庶民大眾的傳統文化，而不僅是單純的消費行為。因此使用天然原料製成的香材，不但可以表達對神明的尊崇，也不會汙染到環境。除了學生體驗教學外，也很歡迎民眾來參觀，主要是推廣不要用進口的劣質香，因為不知道成分是什麼，長期聞下來會影響健康。

張光啟為學生講解燒香信仰的緣由，並讓學生瞭解沉香的材料與生產的過程，學生們開心的製作可愛的沉香，有大象、兔子、小熊、狗狗等造型，由孩子們自己動手完成，並將完成的沉香作品帶回家。

透過這次的沉香製作體驗活動，孩子們從做中學，瞭解原來傳統習俗「燒香」的背後意義，並瞭解每一炷清香的製作是經過這麼複雜的程序。學生表示，春節都會和家人去廟裡走春拜拜，更了解拜拜點香拜拜的意義，也會提醒家人要注意香的品質。

新興國小校長張菁峯說，太子宮廟名聞遐邇，也是全國唯一地名與地方信仰廟宇相同的部落，新興國小的校本課程主題「新興戲說第一廟 哪吒行動e國際」，取哪吒三太子的「正義、孝順、正向、積極」品格貫穿課程核心價值，因此學生學習從在地出發，結合行動學習，任務導向的課程活動，玩出新興小哪吒行動力。認識在地文化與產業，一直是學校行動學習課程的一環。

張菁峯校長表示，哪吒三太子另一個特色以「最會玩」出名，喜歡玩的個性，四處行俠仗義，成為大家喜愛的太子爺，希望今天的活動能讓新興小哪吒承接此精神。 學校正對面的「詮立香材」工廠老闆張光啟，希望用好香與信眾廣結善緣。門市部正好位在新興國小的正對面，促成今日的產業體驗課程。