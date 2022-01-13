哪裡錯了？小二數學「6×9=54」被扣分 數學老師跳出來解惑

數學不僅考驗算數能力，更能培養一個人的邏輯觀，不說小朋友，許多大人也常被數學題目考倒。近日，一名網友丟出一道小二的數學題目，只見小朋友在試卷上寫下「6×9=54」的算式，卻被老師以紅筆標記，甚至為此扣了2分。他對扣分理由摸不著頭緒，便發文詢問其他人的見解，貼文也釣出數學老師為大家解答。

網友在「爆廢公社」貼出一道小二的數學題，題目要求學生「看圖寫出乘法算式」，其中一題內容為「一盒包子有9個，共有幾個？」。由圖片可見，一共有6盒包子，考生也在下方寫下「6×9=54」的算式，不料卻被老師用紅筆圈起來，還被扣了2分。

原PO表示這是朋友發來的照片，該學生被老師扣分後，才將原先的「6×9=54」訂正為「9×6=54」。原PO對此感到相當不解，明明乘法沒有算錯，卻被硬生生扣了2分，讓他忍不住呼喊數學老師出面幫忙解答。

貼文立刻釣出數學老師現身解惑，他在留言區寫道，「因為『主角』就是被乘數，『組數』就是乘數」，若包子是主角就是「9×6」，反之若以盒子當作主角，那算式就會變成「6×9」，雖然兩者算出來都是包子的總個數，但邏輯思考方式不盡相同。

該名老師也提到，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定但要符合邏輯」，且在學校教育裡多視老師的標準為最終準則，外面的人討論對錯都不會改變孩子的現狀，最後都得妥協老師，但以他個人立場而言，他認為「9×6」、「6×9」都是正確寫法。

貼文也引起網友兩派看法，部分網友認為老師的做法沒有錯誤，「這個就是被乘數與乘數的問題，老師教得沒錯」、「我都是教小朋友答案單位是什麼，被乘數就放什麼單位」，另一派網友則認為這樣的做法有些矯枉過正，「所以有差嗎？答案結果都一樣，現在的教育真是鳥到翻」、「錯！因為老師要的是絕對服從，而不是邏輯思考」。

眼尖的網友也發現，若按照這樣的邏輯，該學生的第一道題目也寫錯了，卻沒有被揪出來，「量詞要擺前面，第一題也有誤，老師可能累了」、「這樣第一題也錯喔！應該是7（個）x3（盒）=21（個）」，也有網友吐槽「如果連老師自己都搞混了，這樣教真的有意義嗎？到底是在教數學還是在搞人」。