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供屏東學生探索未來職業 東新國中試探體驗中心啟用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，以海事水產、食品類為主軸，今天揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，以海事水產、食品類為主軸，今天揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天舉行揭牌儀式，學生帶領縣長潘孟安體驗駕駛漁船、植物培養及餅乾製作，縣府期望透過計畫性的試探體驗活動課程，讓學生適性揚才、多元發展。

縣長潘孟安表示，技職教育是台灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，縣府106年在屏東市中正國中成立首座設計類、餐旅類職探中心，今年在東新國中成立第2所不同職業類群的職探中心，除整合資源提供學生發揮創造力的實作場域外，也兼顧在地特色和區域平衡，也讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣。

他說，東新國中結合東港地區居民的相關職業特性，且鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事、水產職群及農業類食品職群，讓學生對相關職業有番新的認識，今天啟用後，能讓孩子們提早啟動探索未來職業興趣的動機，逐步建構生涯發展方向，在未來各個學習階段更能做出適性的生涯選擇。

縣教育處說，職探中心著重學生需求及地方產業環境，利用閒置教室改建為情境教室，東新國中職探中心獲國教署補助經費450萬元，另縣府自籌經費結合在地產業預計再設2所區域職探中心，提供國中小高年級學生對各類職業體驗課程，透過擬真的職場體驗場景，並搭配操船模擬系統、貨櫃輪及漁船模型、烤箱及半自動封罐機等設備，讓學生試探船舶製造及操作、水族景觀設計、果蔬加工、烘焙坊西點師傅等工作介紹與體驗，藉真實體驗各種職業，了解自己所需的能力，尋找學習成就感。

屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天由縣長潘孟安(中)揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天由縣長潘孟安(中)揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天由縣長潘孟安(中)揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天由縣長潘孟安(中)揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，縣長潘孟安(右)現場體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，縣長潘孟安(右)現場體驗。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 潘孟安

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