供屏東學生探索未來職業 東新國中試探體驗中心啟用

屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群的試探及體驗中心，今天舉行揭牌儀式，學生帶領縣長潘孟安體驗駕駛漁船、植物培養及餅乾製作，縣府期望透過計畫性的試探體驗活動課程，讓學生適性揚才、多元發展。

縣長潘孟安表示，技職教育是台灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，縣府106年在屏東市中正國中成立首座設計類、餐旅類職探中心，今年在東新國中成立第2所不同職業類群的職探中心，除整合資源提供學生發揮創造力的實作場域外，也兼顧在地特色和區域平衡，也讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣。

他說，東新國中結合東港地區居民的相關職業特性，且鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事、水產職群及農業類食品職群，讓學生對相關職業有番新的認識，今天啟用後，能讓孩子們提早啟動探索未來職業興趣的動機，逐步建構生涯發展方向，在未來各個學習階段更能做出適性的生涯選擇。