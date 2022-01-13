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會考自然／千萬要注意！看到化學反應式時一定要想到的問題

聯合新聞網 / 力宇教育

你有沒有看過一種考題，考化學反應，給了化學反應式，反應式後面標號標示未平衡，有些甚至不標示設計成題目陷阱，當你直接運用答題後才發現比例不對，需要花時間重寫或因而錯失分數。

化學反應式可以用來表示化學反應，反應式的寫法有一定的規則，其中平衡化學反應式是很重要的一環，沒有平衡的反應式無法真實呈現各物質間的比例關係。

化學反應式的平衡主要根據原子不滅來判斷，平衡時還要注意哪些技巧呢？讓力宇教育的孟翔老師手把手帶你一起來熟練。也再次提醒，看到考題出現化學反應式一定要先想到是否已平衡喔！

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