聽新聞
test
0:00 / 0:00
會考自然／千萬要注意！看到化學反應式時一定要想到的問題
你有沒有看過一種考題，考化學反應，給了化學反應式，反應式後面標號標示未平衡，有些甚至不標示設計成題目陷阱，當你直接運用答題後才發現比例不對，需要花時間重寫或因而錯失分數。
化學反應式可以用來表示化學反應，反應式的寫法有一定的規則，其中平衡化學反應式是很重要的一環，沒有平衡的反應式無法真實呈現各物質間的比例關係。
化學反應式的平衡主要根據原子不滅來判斷，平衡時還要注意哪些技巧呢？讓力宇教育的孟翔老師手把手帶你一起來熟練。也再次提醒，看到考題出現化學反應式一定要先想到是否已平衡喔！
更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然二下課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10287
【AI學霸免費課程領取】搶先使用學霸之路為你而開
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai學霸FB 粉專】即時接收教育資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言