把關學生食安 宜蘭縣推動校方先試吃營養午餐

宜蘭縣近期發生營養午餐食安事件。縣府今天表示，即日起學生用餐半小時前，各校校長將率領相關人員聯合督查品質，包含先試菜食用，為學童食安把關。

去年11月，宜蘭有9所學校發生86名師生在吃過營養午餐後，身體不適；日前又有黎明國小與中華國中共34名學生於吃過營養午餐中未烤熟的雞腿後，陸續出現腹瀉等不適，讓縣府相當重視。

縣府發布新聞稿表示，縣府今天在北成國小召開「宜蘭縣學校午餐管理精進措施暨增能演練研討會」，邀集各校校長、午餐秘書及家長團體，共同盤點現行營養午餐辦理情形，希望建立更完整查核程序。

縣府秘書長林茂盛接受聯訪時說，縣長林姿妙近來相當關心營養午餐品質，並要求教育處提出營養午餐2.0的精進作為。

他表示，今天的研討會中確定，除過去對團膳業者的相關抽查機制，即日起於學生用餐半小時之前，由各校校長率領校內相關人員及家長代表共組的查驗小組將督察午餐品質，其中包含先食用營養午餐，順便觀察其中有無異狀或異味，為學童的食安把關。

縣府教育處補充，由教育處、農業處及衛生局共同組成的聯合稽查小組，即日起也將稽查頻率由每月1次，提升至每月3次，營養師也將每天進駐團膳業者的工作場所協助輔導與監督，加強把關營養午餐的安全衛生。