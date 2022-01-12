台南億載國小為愛朗讀好識多 學習「3個罐子理財法」

台南市億載國小連日來推出好書分享為愛朗讀系列活動，也邀約企業培訓教練Roger Lee到校指導與激勵；校長、各處室主任、實習老師、志工媽媽們共同策畫了73場次歡樂多元、溫馨有趣，含金量超高的好書分享，期末讓學生大充電，能量滿滿。

結合聯合國永續發展目標SDGs，校長林志政分享《台南遊》讓學生親近自己的家鄉，心連心來自這片土地培養感恩之心。教務主任張瑾玥分享《海龜的逆襲》、《台灣鯨讚》繪本，喚起學童保育海洋生態並從愛護校園環境做起，進而關懷地球的環保行動。學務主任李耿志則把自己當做一本做好的書，分享自我求學追夢的故事，場場精彩、高潮迭起，引發學童熱烈迴響。

教務主任張瑾玥表示，此次的為愛朗讀與好書推薦活動，結合了企業概念的「發掘自我的超能力」，藉由實地練習、考驗每個人的觀察力、記憶力、問題解決力與邏輯推理和溝通的能力，培養學生在小學階段學習「3個罐子理財法」—夢想、尊嚴、財富，加上時間的複利概念，讓孩子自發、互動、共好，成為未來人生的小富翁。

為愛朗讀活動也結合全英語繪本閱讀與寫作練習，厚植學生英語口說能力。林志政表示，在瞬息萬變的世代，學生要學的不單是國語數學自然，而是要學會策略，將知識與生活結合在一起，而現在孩子更需具備的是探究思辯統整的能力、應用並落實行動，以及先有感，並「分享」的美德。