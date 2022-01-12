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義民高中畢業成果展 她設計五色鳥Q版警察奪優勝
新竹縣私立義民高中第30屆廣告設計科畢業成果展即日起至2月13日於新竹縣政府文化局美術館地下室001-002展廳展出，學生畢展將「疫情」化為「藝情」，作品內容涵蓋專題製作、西畫類、水墨類、平面設計類、版畫、漫畫等平面與立體的創作，十分吸睛。
縣府指出，義民高中參與新竹縣政府警察局首屆形象標誌比賽得獎作品，由高三學生李佳妍奪得優勝，她以新竹縣鳥五色鳥設計角色，讓警察、刑警、鑑識員及交通警察，紛紛化身拍打著翅膀的鳥，營造警察親和力形象，獲得評審一致讚賞，並今由縣長楊文科、警察局主秘陳立祺、少年隊副隊長陳定豐頒發獎狀，後續該設計將運用在警察局宣導。
縣長楊文科表示，義民中學長期在設計方面表現亮眼，並獲得各大獎項肯定，在疫情生活之下，學生們從中有感而發「藝情」爆發，展覽結合眾多同學3年在校學習成果及心血結晶，邀請所有縣民鄉親蒞臨欣賞，也提醒參觀民眾，做好「戴口罩、勤洗手、保持1公尺社交距離」等防疫措施。
義民高中校長陳衍財表示，義民高中廣告設計科成立32年來成就斐然，深獲各界肯定與好評，除了在今年全國技藝競賽勇奪「商業廣告」金手獎的佳績外，在新竹縣學生美術比賽中也囊括各類別前3名，透過畢業成果展，要讓大家看見學校同學不僅經得起嚴峻疫情的考驗，還能不斷創作不一樣的精彩。
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