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陽明交大ICT創創工坊成果展 創新創意未來科技顛覆想像

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大指出，ICT代表Innovative Creative Technology，創創工坊跨院集結不同領域的教師，透過實作課程的設計提升學生實作能力。圖／陽明交大提供
陽明交大指出，ICT代表Innovative Creative Technology，創創工坊跨院集結不同領域的教師，透過實作課程的設計提升學生實作能力。圖／陽明交大提供

陽明交大開春最盛大的年度成果展ICT創創工坊「2022 OPEN LABs！HELLO 未來人」將於1月12至14日舉辦，將以物聯網、數位製造、機器人、無人機、VR/AR及虛擬創作等六大專業領域為核心，展出作品包含數位製造、物聯網、機器人等新興科技跨領域實作成果，希望透過「未來人」的創造，顛覆民眾對未來的想像。

陽明交大指出，ICT代表Innovative Creative Technology，創創工坊跨院集結不同領域的教師，透過實作課程的設計提升學生實作能力。除學期時間外，亦利用週末、假日、晚間等彈性時間，開設短期專業性進階課程或大型跨域實作專題，強化專業領域的學習深度；或開設一般性基礎的短期課程，讓非此專業領域的學生也能透過這些短期課程，增加跨域學習的機會，修習課程並可累計成為畢業學分，為全校資源共享的交流平台。

創創工坊為學校實作課程的心臟，透過跨領域的課程設計，結合校級實驗空間的建置，實現更多跨域實作與合作共創的可能性。一年一度的大型成果展以「全校共享」為目標，讓各專業領域小組打造的優秀作品不只在課程中展現，也希望打開教室的大門分享給全校師生。

過去一年因疫情使人的生活開始改變，創作者也重新建構未來的樣貌，「無接觸」、「遠距」、「共感」成為這次作品的關鍵詞，當面對面交流變得不再容易，創作者透過所學將科技裝置作為肢體的延伸，打破以往科技冷漠的刻板印象。主展區分為「未來溝通」、「未來製造」、「未來載具」與「未來生活」四個面向，透過科技降低彼此的距離，創造出具有「溫度」的未來科技。

現場也設置一座帶有中式禪風的「未來講堂」，邀請從事六大專業領域的學長姐進行短講挑戰，以快速切題的陳述，讓學生在最短的時間內接觸最大量、多元的思維，希望透過這些未來人的分享，讓陽明交大學生找到方向、對未來不再僅限於想像。

為期三天的展期，作品包含迎接元宇宙時代來臨，XR（延展實境）跨域專題學生讓使用者體驗虛擬遊樂園、輔助科技設計與實作的學生完成「展演輔肢設計」、以影集魷魚遊戲戲為靈感，結合物聯網技術與穿戴裝置與機器人互動123木頭人遊戲。

此外，還有6場專題導覽及8場工作坊，並安排3場針對高中生的導覽活動，邀請新竹高中與台中一中學生深入認識陽明交大創創工坊跨領域實作特色及優勢，搶先體驗未來大學生活的樣貌。

「2022 OPEN LABs！HELLO 未來人」參與課程共22門，師生超過百位，總計65件作品共同展出。透過這次成果展讓尚未參與相關課程的「未來學生」有機會一窺新興領域的面貌。同時藉由邀請相關企業、媒體的參觀交流，讓陽明交大的師生有機會建立外部連結，創造「學生的未來」。

陽明交大 物聯網

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