台南不一樣的走讀學 從里山到里海走出疫情憂鬱

面對疫情起伏，台南社大許多班級仍以城市為教室，透過學習來記錄城市，以不同的創作，呈現最美的台南風景，以及疫情下人們努力過活的痕跡。今天各課程老師說明一年來努力的成果及未來的新計畫，強調走讀除記錄，最重要的是人與人互動。

教與學博覽會策劃人陳冠達表示，學校在窗外，一直是社區大學辦學的特色，「台南的人文風景，不僅是知名小吃或古蹟景點，而在更細膩的生活日常中。」台南社大強調公共參與，許多教師都會規畫走讀式的學習單元，走讀並非只是將上課的地點由教室移到戶外，而是結合所關注的議題，實地觀察、記錄，進行多元的創作累積。

「速寫走畫會」教師李慧玲說，寫生是走畫會探索社區的方法，速寫城市近來已蔚為風潮，只要一張紙一支筆，就可以隨心記錄、速寫。目前世界各個城市的速寫人透過Urban Sketchers網站進行「城市速寫」圖像的交流，透過每個速寫人的圖畫遊遍不同的城市。「期待匯聚台南喜愛寫生的朋友，定期群聚寫生城市、記錄生活。」這學期主題描繪消失中的漢藥店，傳承數代的手作器具及開店的日常，下學期將以醫者故事為主題，帶領大家記錄共和醫院。

「油彩心印象」系列課程以油畫描繪生活場景，老師張駿業說，結合社大所推動的紀錄城市主題，課程中融入戶外寫生，希望可以推廣油彩城市的風氣。

台南社大鐵馬社以培力鐵馬公民，推動單車城市為社團宗旨。社團代表雪納瑞表示，除了推廣正確騎乘及單車維修外，也進行單車體驗記錄，積極倡議台南單車城市步道的發展與路線規畫，讓路線更安全、完善。

「野地龍崎士-里山環境大調查」及「台南海人全紀錄-里海生態基地」兩門課，則是結合台南社大正在推動的龍崎地質公園自然景觀保留及北門蘆竹溝生態教育等議題，進行里山里海的環境教育。講師陳泰豪表示，系列課程以兩個據點豐富卻潛藏的生態資源為主題，示範如何進行現場田野調查與棲地觀察，透過環境現場的物種足跡、糞便、樹木、水源等環境特性，記錄生態資源，培力公民科學家，一起守護、分享台灣珍貴的環境並不受破壞。