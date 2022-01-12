快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高英工商各科設置6大特色課程 培養職場戰力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商汽車科推高機特色課程。圖／高英工商提供
高英工商汽車科推高機特色課程。圖／高英工商提供

高英工商在學期結束前舉辦學習成果與特色課程成果驗收，讓各科、各年級學生展現所學。校長陳德松表示，為了培訓學生擁有職場力，各科除了部定課程外，更設置6大特色課程，將業界最新技術融入各年級實習課中，讓學生學習業界最新技術，培養超強職場力。

高英工商表示，6大特色課程拓展學生畢業後的選擇多樣性，像是全台最夯電動車，學校汽車科不只購入25台電動機車並導入這項技術，將電動機車特色課程融入實習課，讓學生熟悉台灣最夯電動機車檢修能力，學生畢業後具備油電混合引擎技術、大型重機維修技術與堆高機維修操作、電動車技術、３Ｄ列印技術、電腦光學四輪定位技術等能力。汽車科在2021年蟬聯太陽能車競賽冠軍寶座，證明高英汽車科的能力。

資訊科則將世界趨勢創意機器人技術融入實習課程，讓新生入學後便能開發機器人。2021年的國際智慧機器人大賽不僅蟬聯，更囊括冠亞季軍，展現電競程式設計、物聯網技術、大數據技術、智慧家庭技術與AI人工智慧技術等特色課程的能力。

廣告設計科規畫每名學生都有一平台張貼自我的學習成果，3D創意設計、文創商品設計動畫影片設計、遊戲動漫設計、電子書DTP設計、CG電繪設計等琳瑯滿目的作品，讓學校志學大樓彷彿是座繽紛美術館。

餐飲管理科的特色課程為世界美食料理、創意蛋糕製作、特色飲品調製、鐵板燒實作、創意小吃實務、真空低溫烹調等，學生用食材化做美食藝術家，結合所學玩轉色香味元素。美容科新娘秘書、飾品創作、芳香精油、創意彩妝造型、彩繪藝術美甲及沙龍經營管理等特色課程，透過成果驗收讓同學體會業界設計造型的氛圍。美容科在2020年榮獲全國美容美髮技藝競賽團體總冠軍，2021年在國際文創盃設計競賽中囊括九項目第一寶座。

高英工商電機科特色課程成果驗收實作及解說。圖／高英工商提供
高英工商電機科特色課程成果驗收實作及解說。圖／高英工商提供
高英工商美容科創意彩妝課程。圖／高英工商提供
高英工商美容科創意彩妝課程。圖／高英工商提供

電動機車

延伸閱讀

油、電並行銷售表現最強車廠！KYMCO Ionex電車年度銷售勇奪第三

Gogoro Network繳交年度成績單！今年全台GoStation站點總數將超越加油站

新北創新教育加速器推進 南強工商開汽車微板金培育

【回顧展望系列】去年台灣二輪銷售大波動！電動機車市占率重回雙位數

相關新聞

宜蘭9名國中生腸胃不適就醫 經查是「病毒性腸胃炎」

宜蘭中華國中今天有9名學生出現腸胃不適就醫，一度懷疑是在一家早餐店用餐後引起，但經過縣政府展開調查，9名學生中有的在家裡...

台南不一樣的走讀學 從里山到里海走出疫情憂鬱

面對疫情起伏，台南社大許多班級仍以城市為教室，透過學習來記錄城市，以不同的創作，呈現最美的台南風景，以及疫情下人們努力過...

陽明交大ICT創創工坊成果展 創新創意未來科技顛覆想像

陽明交大開春最盛大的年度成果展ICT創創工坊「2022 OPEN LABs！HELLO 未來人」將於1月12至14日舉辦...

高英工商各科設置6大特色課程 培養職場戰力

高英工商在學期結束前舉辦學習成果與特色課程成果驗收，讓各科、各年級學生展現所學。校長陳德松表示，為了培訓學生擁有職場力，...

文化部公布台灣品牌團隊 逾億金額補助雲門等6團

文化部今日公布入選111年度「台灣品牌團隊計畫」補助名單，包含財團法人雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車...

基隆嬰幼兒閱讀借閱證像件藝術品 2022限定版設計出爐

基隆市推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為家庭新成員辦理出生登記時，可獲贈新生兒閱讀禮袋，同時申辦公共圖書館借閱證，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。