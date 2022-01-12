聽新聞
test
0:00 / 0:00
高英工商各科設置6大特色課程 培養職場戰力
高英工商在學期結束前舉辦學習成果與特色課程成果驗收，讓各科、各年級學生展現所學。校長陳德松表示，為了培訓學生擁有職場力，各科除了部定課程外，更設置6大特色課程，將業界最新技術融入各年級實習課中，讓學生學習業界最新技術，培養超強職場力。
高英工商表示，6大特色課程拓展學生畢業後的選擇多樣性，像是全台最夯電動車，學校汽車科不只購入25台電動機車並導入這項技術，將電動機車特色課程融入實習課，讓學生熟悉台灣最夯電動機車檢修能力，學生畢業後具備油電混合引擎技術、大型重機維修技術與堆高機維修操作、電動車技術、３Ｄ列印技術、電腦光學四輪定位技術等能力。汽車科在2021年蟬聯太陽能車競賽冠軍寶座，證明高英汽車科的能力。
資訊科則將世界趨勢創意機器人技術融入實習課程，讓新生入學後便能開發機器人。2021年的國際智慧機器人大賽不僅蟬聯，更囊括冠亞季軍，展現電競程式設計、物聯網技術、大數據技術、智慧家庭技術與AI人工智慧技術等特色課程的能力。
廣告設計科規畫每名學生都有一平台張貼自我的學習成果，3D創意設計、文創商品設計動畫影片設計、遊戲動漫設計、電子書DTP設計、CG電繪設計等琳瑯滿目的作品，讓學校志學大樓彷彿是座繽紛美術館。
餐飲管理科的特色課程為世界美食料理、創意蛋糕製作、特色飲品調製、鐵板燒實作、創意小吃實務、真空低溫烹調等，學生用食材化做美食藝術家，結合所學玩轉色香味元素。美容科新娘秘書、飾品創作、芳香精油、創意彩妝造型、彩繪藝術美甲及沙龍經營管理等特色課程，透過成果驗收讓同學體會業界設計造型的氛圍。美容科在2020年榮獲全國美容美髮技藝競賽團體總冠軍，2021年在國際文創盃設計競賽中囊括九項目第一寶座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言