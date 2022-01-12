高英工商各科設置6大特色課程 培養職場戰力

高英工商在學期結束前舉辦學習成果與特色課程成果驗收，讓各科、各年級學生展現所學。校長陳德松表示，為了培訓學生擁有職場力，各科除了部定課程外，更設置6大特色課程，將業界最新技術融入各年級實習課中，讓學生學習業界最新技術，培養超強職場力。

高英工商表示，6大特色課程拓展學生畢業後的選擇多樣性，像是全台最夯電動車，學校汽車科不只購入25台電動機車並導入這項技術，將電動機車特色課程融入實習課，讓學生熟悉台灣最夯電動機車檢修能力，學生畢業後具備油電混合引擎技術、大型重機維修技術與堆高機維修操作、電動車技術、３Ｄ列印技術、電腦光學四輪定位技術等能力。汽車科在2021年蟬聯太陽能車競賽冠軍寶座，證明高英汽車科的能力。

資訊科則將世界趨勢創意機器人技術融入實習課程，讓新生入學後便能開發機器人。2021年的國際智慧機器人大賽不僅蟬聯，更囊括冠亞季軍，展現電競程式設計、物聯網技術、大數據技術、智慧家庭技術與AI人工智慧技術等特色課程的能力。

廣告設計科規畫每名學生都有一平台張貼自我的學習成果，3D創意設計、文創商品設計動畫影片設計、遊戲動漫設計、電子書DTP設計、CG電繪設計等琳瑯滿目的作品，讓學校志學大樓彷彿是座繽紛美術館。