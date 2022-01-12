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基隆嬰幼兒閱讀借閱證像件藝術品 2022限定版設計出爐
基隆市推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為家庭新成員辦理出生登記時，可獲贈新生兒閱讀禮袋，同時申辦公共圖書館借閱證，還能領取當年限定版嬰幼兒閱讀借閱證。文化局今天公布2022嬰幼兒閱讀借閱證，卡面選用去年基隆美展優選獎作品《徬徨少年時》，讓借閱證也像是件藝術品。
基隆市文化局2019年起與民政處合作，發放新生兒閱讀禮袋，整合圖書閱讀與市府各項育兒資源，最大特色每年發行限定版嬰幼兒閱讀借閱證。
文化局長陳靜萍說，推廣美感教育可以從小開始，嬰幼兒閱讀借閱證卡面設計因此跳脫制式圖書借閱證的想像。2020年首次嘗試結合典藏的基隆新銳畫家許智瑋作品《港都的漫遊》，推出後引來熱烈回響。2021年選用基隆美展基隆獎作品《雨過天晴》，也廣受好評。
2022年嬰幼兒閱讀借閱證選用去年基隆美展，西方媒材類優選獎作品《徬徨少年時》作為卡面。作品描寫出青少年成長過程中的徬徨與困惑，貝殼與玻璃瓶象徵乘載著童年的美好與夢想，窗後如同神獸般的白鹿，引領少年找回自我不再迷惘。
陳靜萍說，希望藉選用這件作品，勉勵基隆的孩子在成長過程中，都能在堅持夢想的道路，忠於自我並找到方向。
文化局圖書資訊科長鄭婕希表示，結合新生兒閱讀禮袋內的閱讀指導手冊，今年1月起陸續舉辦親子共讀技巧講座，主題是0到3歲和4到6歲嬰幼兒共讀技巧，帶領新手父母學習說故事等共讀訣竅。持有當年度新生兒限定借閱證的家庭可加贈繪本1冊，鼓勵培養親子利用圖書館的習慣。相關資訊可上文化局或圖書館官網，以及臉書基隆市文化局、基隆市公共圖書館粉絲專頁查詢。
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