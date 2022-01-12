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撒古流疑涉性侵 北美館聲明終止代表威尼斯雙年展
國家文藝獎得主、知名原民藝術家撒古流（Sakuliu），上月連續遭兩名女子在網路上控訴性侵，掀起藝術圈的me too風暴。撒古流也是第59屆威尼斯藝術雙年展台灣館的代表藝術家，預計4月23日於水都開幕，此刻正進入緊鑼密鼓的備展階段。北美館上午發出聲明，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。
北美館表示，關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家撒古流·巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件，其參展代表性引起各界高度關注，經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。
北美館表示，向來以最高專業標準促進藝術發展自許，亦反對任何侵犯人身權利之行為。由於該事件發展已為國際藝壇所正視，為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。
第59屆威尼斯藝術雙年展訂4月23日於水都開幕，歷屆台灣館都由北美館策畫，2019年已選出撒古流為台灣館主要參展藝術家，原定去年展出，因疫情順延一年。北美館去年11月宣布展名為「蔓生：撒古流（Kinerapan: Right of Crawling）。藝術家撒古流將以數件含括雕塑、裝置、與動畫的全新作品創造精神性場域，以部族的宇宙觀為創作語彙訴說當代寓言。
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