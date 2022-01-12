快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撒古流疑涉性侵 北美館聲明終止代表威尼斯雙年展

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家撒古流（右）與策展人派崔克・佛洛雷斯。圖／北美館提供
藝術家撒古流（右）與策展人派崔克・佛洛雷斯。圖／北美館提供

國家文藝獎得主、知名原民藝術家撒古流（Sakuliu），上月連續遭兩名女子在網路上控訴性侵，掀起藝術圈的me too風暴。撒古流也是第59屆威尼斯藝術雙年展台灣館的代表藝術家，預計4月23日於水都開幕，此刻正進入緊鑼密鼓的備展階段。北美館上午發出聲明，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。

北美館表示，關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家撒古流·巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件，其參展代表性引起各界高度關注，經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。

北美館表示，向來以最高專業標準促進藝術發展自許，亦反對任何侵犯人身權利之行為。由於該事件發展已為國際藝壇所正視，為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。

第59屆威尼斯藝術雙年展訂4月23日於水都開幕，歷屆台灣館都由北美館策畫，2019年已選出撒古流為台灣館主要參展藝術家，原定去年展出，因疫情順延一年。北美館去年11月宣布展名為「蔓生：撒古流（Kinerapan: Right of Crawling）。藝術家撒古流將以數件含括雕塑、裝置、與動畫的全新作品創造精神性場域，以部族的宇宙觀為創作語彙訴說當代寓言。

撒古流「蔓生：撒古流」創作模型。圖／北美館提供
撒古流「蔓生：撒古流」創作模型。圖／北美館提供

威尼斯 藝術家 疫情

延伸閱讀

撒古流疑涉性侵 國藝會26日討論是否取消國家文藝獎

專訪｜李蘇橋：中國沒有一位女性藝術家能與陳可相提並論

廖顯禕／欣賞不道德藝術家的作品，會有什麼問題嗎？

男大生「撿屍」竟抱進樹叢性侵 發願到婦女團體當志工

相關新聞

宜蘭9名國中生腸胃不適就醫 經查是「病毒性腸胃炎」

宜蘭中華國中今天有9名學生出現腸胃不適就醫，一度懷疑是在一家早餐店用餐後引起，但經過縣政府展開調查，9名學生中有的在家裡...

基隆嬰幼兒閱讀借閱證像件藝術品 2022限定版設計出爐

基隆市推動育兒資源及圖書閱讀整合方案，民眾為家庭新成員辦理出生登記時，可獲贈新生兒閱讀禮袋，同時申辦公共圖書館借閱證，還...

撒古流疑涉性侵 北美館聲明終止代表威尼斯雙年展

國家文藝獎得主、知名原民藝術家撒古流（Sakuliu），上月連續遭兩名女子在網路上控訴性侵，掀起藝術圈的me too風暴...

中山工商廣設10職群 幫國中生試探學習找出潛能和興趣

中山工商開辦國中技藝教育近30年，合作國中遍及高屏與偏鄉地區，今年新增加設計、農業職群共有10個職群，提供56校、超過1...

中小學生讀物選介開始報名

文化部公布「第四十四次中小學生讀物選介」簡章，一月十日至二月十一日受理報名，凡於一一一○年期間於國內出版發行圖書（包含電...

1堂課3小時 中坑國小推實驗課程

1堂課上3小時，學生能專心嗎？台中市和平區中坑國小推動公立實驗體制，採取蒙特梭利理念辦學，打破傳統課堂模式，上午3小時、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。