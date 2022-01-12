中山工商廣設10職群 幫國中生試探學習找出潛能和興趣

中山工商開辦國中技藝教育近30年，合作國中遍及高屏與偏鄉地區，今年新增加設計、農業職群共有10個職群，提供56校、超過1800名國中學子試探學習。校長林昭億表示，12年國教上路後，適性輔導是主流，尤其國中升高中的超額比序，學業與多元表現並重，國中時期的生涯探索愈顯重要，「國中技藝教育」是學生生涯探索、開展興趣的鑰匙。

林昭億說，中山工商開辦國中技藝教育多年，與北至高雄阿蓮國中、南至屏東恆春國中，還有偏鄉那瑪夏、甲仙、杉林、瑪家等國中合作，提供機械、動力機械、電機與電子、化工、商業與管理、餐旅、食品、家政共8個職群，今年更新增設計及農業職群，提供1千多名國中生全方位的試探選擇。很多學子在技藝實務學習時找到自己的潛能和興趣，近三年來看到許多會考成績可上雄中、雄女、雄工的國中生，最後選擇就讀中山各群科，並成功走出自己的一片天地。

這學期國中技藝教育從去年9月1日至今年1月14日，往年曾經歷疫情考量而中斷實務，改以線上學習，學生學習成效受到影響。如今國內疫情再起，很多國中都希望疫情千萬不要燎原，以免影響下學期選擇國中技藝試探者。

中山工商機電建教班一年級生學生楊于升，去年就讀阿蓮國中時成績普普，參加機械職群國中技藝教育專班，曾為鉗工磨鐵塊，把雙手磨破皮，但仍無法澆滅對機械的熱情，果然在國中技藝競賽就拿下機械基礎工作職業冠軍。他畢業後選擇就讀機電科建教班，今年教育部推出「產學攜手合作計畫2.0」新政策，在校期間也能領5千元補助，前年父親病逝，他拿賺的錢貼補房貸及家用，未來規畫到路竹科學園區工作，或接下爺爺的零件拆解工廠。

學生 從小喜歡繪畫，還是日本動漫迷，原本想念日文科，後來看中機械產業的前景，最後選擇中山工商機電科，她對機械製圖概念好，連男同學都要向她討教。